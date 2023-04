Con alta participación y denuncias de voto asistido transcurren elecciones en Paraguay | Fotos

https://sputniknews.lat/20230430/con-alta-participacion-y-denuncias-de-voto-asistido-transcurren-elecciones-en-paraguay-1138858570.html

Desde la apertura de urnas a las 7:00 hora local (11:00 GMT) se registran largas filas en la mayoría de los locales de votación de la capital, principalmente adultos mayores, pero también muchos jóvenes que votan por primera vez. En las calles y en las redes sociales la gente habla de la alta participación que se está viendo en la jornada electoral, algo atípico en el país desde tan temprano, comentaron residentes de Asunción a Sputnik. Las autoridades electorales esperan que se supere la participación de las elecciones pasadas, que fue de 61%. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estima que se superará ampliamente el 65%. En Paraguay el voto es obligatorio y esta será la primera vez que habrá multas para quienes no asistan a las urnas, lo que puede ser motivo de una mayor participación, afirmaron varias personas a Sputnik. Otras consideraron que la alta asistencia a las urnas se debe al "hartazgo" de la gente con la situación actual del país. Voto asistido En la primera mitad de la jornada electoral se presentaron varias denuncias, principalmente a través de las redes sociales y la prensa, sobre el voto asistido, algo que está prohibido en Paraguay. Ante las denuncias el TSJE aclaró que el voto asistido está prohibido y solo las personas no videntes o a quienes le faltan los miembros superiores, pueden votar acompañados. Paraguay estrena este domingo el voto electrónico en elecciones generales, mecanismo que ya fue utilizado en las municipales de 2021; sin embargo, hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que no conocen cómo funcionan las máquinas de votación. En los locales de votación hay puestos de capacitación con las mismas maquinas que se usan en la elección para que las personas puedan probar su funcionamiento antes de votar, ya que al momento de sufragar no pueden estar acompañados. Las filas en los puestos de capacitación también son largas y algunas personas desisten de realizar la capacitación y van directo a las urnas, según pudo observar Sputnik en el centro de votación Colegio Técnico Javier de la capital. Incidentes Algunos medios informaron de distintos incidentes en varios locales de votación; estos se produjeron por discrepancias en los criterios empleados para la asistencia del voto y por el lugar de instalación de las máquinas para sufragar. También más temprano, a comienzos de la jornada electoral, se registraron incidentes al momento de instalar las mesas de votación. Por su parte, el candidato opositor Efraín Alegre (Concertación Nacional), denunció que sus representantes en el municipio de Yby Pytá (este), fueron "secuestrados a punta de pistola" por integrantes de grupos del crimen organizado. La Policía Nacional informó en su cuenta de la red social Twitter que "las actividades electorales en la zona de Yby Pytá, en el Departamento de Caninndeyu se desarrollan con total normalidad". Las mesas cierran a las 16:00 hora local y a poco más de tres horas del cierre el TSJE no considera extender el horario. El asesor del organismo electoral, Luis Alberto Mauro, explicó que las urnas cerrarán en hora, pero todas las personas que estén en la fila antes de las 16:00, podrán votar. El funcionario manifestó que la jornada electoral, en general, transcurre con normalidad y llamó a la ciudadanía y a la prensa a denunciar en la Fiscalía cualquier irregularidad. Unas 4,7 millones de personas están convocadas a votar este 30 de abril. Además de presidente y vicepresidente, se elegirán a 45 senadores, 80 diputados y 257 integrantes de las juntas departamentales y sus respectivos suplentes, así como a los gobernadores de los 17 departamentos del país. En todo el país se instalaron 12.259 mesas de votación y 15.830 máquinas electrónicas para el sufragio.

