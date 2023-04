https://sputniknews.lat/20230428/todo-lo-que-hay-que-saber-de-las-elecciones-generales-de-paraguay-1138749328.html

Todo lo que hay que saber de las elecciones generales de Paraguay

El 30 de abril, la ciudadanía paraguaya elegirá a un nuevo presidente de la República, además de autoridades legislativas y departamentales, en unos comicios...

Son 13 las candidaturas que se disputarán este 30 de abril el sillón presidencial del Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo del país sudamericano, en lo que se prevé serán las elecciones más reñidas de la historia democrática del país.La ciudadanía paraguaya elegirá presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales, en unas elecciones marcadas por acusaciones de corrupción vertidas sobre prominentes miembros de la clase política del país, por parte del Departamento de Estado estadounidense.A la vez, los comicios cobran un creciente interés internacional en términos geopolíticos y de relaciones exteriores, en función de un posible cambio de rumbo en la política exterior de Paraguay hacia la República Popular China en desmedro de Taiwán.¿Qué se vota el 30 de abril?Son 4.783.000 los habilitados a votar durante la jornada electoral que determinará quién será el sucesor del presidente Mario Abdo Benítez y su vice, Hugo Velázquez, del Partido Colorado.Los votantes deberán elegir a la vez a los miembros del Poder Legislativo, gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales, el cargo político de menor representación del país, para el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 e igual fecha de 2028.Candidatos a presidente y vicepresidenteEl pasado 26 de abril se publicaron los resultados de la última encuesta de opinión pública de la consultora brasileña AtlasIntel, de cara a las elecciones del próximo domingo 30 de abril.Los datos del sondeo indican un "empate técnico" entre Efraín Alegre (34%) y Santiago Peña (33%). No obstante hay una tercera candidatura que podría ser el factor sorpresa, tras el crecimiento del 8% que tuvo el candidato Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional (derecha), con un 23% de las preferencias.La encuesta establece que existe una tendencia hacia posturas afines al cambio. El 53% de los encuestados afirmó preferir que el próximo presidente de Paraguay sea alguien de la oposición, mientras que un 29% prefiere la continuidad del Partido Colorado en el poder.¿Qué esperar del día 30 de abril?Las próximas elecciones presidenciales cuentan con un nivel de incertidumbre pocas veces visto en la política interna del Paraguay.Por lo general, los analistas políticos coinciden en que la tónica que se reitera en cada elección es la hegemonía del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, de forma oficial), en el poder desde 1948 —incluyendo la dictadura afiliada al coloradismo de Alfredo Stroessner (1958-1989)—, interrumpida únicamente en 2008 con el triunfo de Fernando Lugo, posteriormente destituido en 2012.Según el analista paraguayo Milciades Benítez, en Paraguay "lo normal es que gane el Partido Colorado. Lo anormal es que gane una fuerza opositora". Sin embargo, en la presente elección presidencial, que no cuenta con balotaje, "hay una sensación de que el juego no está definido".La preponderancia del coloradismo, representado por el oficialista Santiago Peña, está puesta en duda por la candidatura Efraín Alegre, que lidera la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay, fuerza política que agrupa a los sectores progresistas del Frente Guasu de Fernando Lugo y al eterno rival del coloradismo, el Partido Liberal Radical Autentico.Peña, de 44 años, es economista por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Integró el directorio del Banco Central del Paraguay y fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de su padrino político, el cuestionado expresidente Horacio Cartes (2013-2018), recientemente acusado de corrupción por el Gobierno de EEUU.El se impuso al candidato Arnoldo Wiens, apoyado por el actual mandatario Mario Abdo Benítez y su sector colorado, Fuerza Republicana, en las internas del Partido Colorado, consideradas como la antesala a la elección presidencial. Compartirá fórmula con el empresario Pedro Alliana.Alegre, de 60 años, es abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, diputado nacional entre 1998 y 2008, y presidió la Cámara Baja entre 1999 y 2003. Fue también senador en 2008, durante el exiguo periodo de un mes y medio, por el Partido Liberal Radical Auténtico.Tras renunciar a su escaño, Alegre pasó a formar parte del Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2008 y 2011.Acusaciones y sanciones estadounidensesUn elemento a considerar en el análisis de las presentes elecciones es el papel que ha jugado el Gobierno de EEUU en la política interna del Paraguay, luego de las acusaciones de corrupción y sanciones económicas que Washington impuso sobre destacados políticos del país.El 22 de julio de 2022, las autoridades estadounidenses acusaron al vicepresidente paraguayo en ejercicio, Hugo Velázquez, y al exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), por su "participación en esquemas de corrupción en Paraguay", comunicó el embajador en Asunción, Marc Ostfield.Las sanciones económicas por su participación en esquemas de corrupción recayeron sobre Cartes, en el mismo mes en que asumió como presidente del Partido Colorado, y sobre Velásquez, cuando el vicepresidente se disponía a disputar las elecciones internas del coloradismo, con intenciones de alcanzar la presidencia de la República."Había un interés de EEUU en pulir las listas del Partido Colorado", sostuvo en conversación con Sputnik, la analista y experta en relaciones internacionales Julieta Heduvan. "Estas acciones punitivas que está teniendo EEUU en Paraguay, tienen un mayor impacto en la política local que lo que han tenido antes", subrayó.Sin embargo, Heduvan señaló que es difícil entender "por qué EEUU sanciona en función de la política interna de los países, con actos de corrupción que no necesariamente repercuten en EEUU".Las acusaciones de corrupción provocaron no solo el retiro del vicepresidente Velásquez de la carrera presidencial. También trajo "problemas de financiamiento para la campaña electoral 2023 del Partido Colorado", debido a los activos de Cartes bloqueados en EEUU, afirmó a Sputnik la politóloga paraguaya Katia Gorostiaga Guggiari."Lo que ha hecho la Embajada de Estados Unidos es un 'reseteo' interno para colocar bajo su control tanto a liberales como a colorados, de manera que no haya salida al margen de cualquiera de estos dos partidos, sabiendo que el que gane, estará en total sintonía con Estados Unidos", reflexionó al respecto el analista político venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.Sin embargo, a pesar de las acusaciones y sanciones injerencistas de Washington en la política interna paraguaya, el candidato del cartismo, Santiago Peña, finalmente alcanzó la boleta electoral del próximo 30 de abril.¿Taiwán o China?Paraguay es el único país sudamericano y uno de los tres latinoamericanos —junto con Guatemala y Haití—, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán en desmedro de China.El país reconoce a Taiwán desde 1957, en el marco del predominante anticomunismo reinante en el Paraguay de la Guerra Fría, y mantiene esas relaciones por más de seis décadas bajo la estricta mirada de Washington.Este aspecto estará en juego el 30 de abril, ya que Efraín Alegre, el candidato opositor al hegemónico coloradismo, ha puesto el tema sobre la mesa durante su campaña electoral.Alegre afirmó que estudia "con mucha seriedad y con mucha responsabilidad" entablar vínculos oficiales con Pekín, hecho que podría beneficiar a la economía paraguaya. El candidato opositor reflexionó que el vínculo con Taiwán "significa una pérdida importante de oportunidades" económicas para el país sudamericano.Por contraparte, el candidato Santiago Peña, durante su campaña descartó de plano un posible reconocimiento diplomático en favor de Pekín. "No visualizo un cambio en ese sentido (...) claramente defiendo la relación histórica con Taiwán", destacó el candidato.La posición paraguaya respecto a Taiwán es un asunto de especial interés para el Departamento de Estado de EEUU, ante el creciente despliegue de inversiones chinas en el mundo, en el marco de la Nueva Ruta de la Seda. Washington ve con preocupación el cada vez más fuerte reclamo de los poderosos sectores productivos paraguayos, como el agropecuario, que reclaman acceso al mercado chino.En ese contexto juega un rol clave el aspecto infraestructural. En septiembre de 2022, el Gobierno paraguayo desató la molestia del resto de los países del Mercosur, luego de que el presidente Abdo Benítez respaldara la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU en proyectos de infraestructura fluvial de la hidrovía que conecta los ríos Paraguay y Paraná con la cuenca del Río de la Plata y proporciona acceso al océano Atlántico a productos paraguayos, bolivianos y brasileños.Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur (Parlasur) y secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasú de Paraguay, denunció en diálogo con Sputnik, la injerencia del Departamento de Estado estadounidense en una región "que cuenta con la capacidad técnica" para generar estudios y proyectos de ingeniería hídrica autónomos.El involucramiento estadounidense en el desarrollo de proyectos fluviales en la cuenca del Plata se da ante el creciente interés de China en invertir en obras de infraestructura en la región, tales como dragados y construcción de puertos, entre otros.Por ello el posicionamiento de Paraguay como enclave estratégico para los intereses estadounidenses, al ser el único país de la región que no reconoce en términos diplomáticos a China, sería vital para los intereses de Washington.

