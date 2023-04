https://sputniknews.lat/20230427/las-relaciones-con-taiwan-y-china-el-principal-dilema-para-el-proximo-gobierno-paraguayo-1138703239.html

Las relaciones con Taiwán y China, el principal dilema para el próximo Gobierno paraguayo

Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y es uno de los 13 aliados de Taipéi en el mundo. Todos los candidatos a la presidencia están hablando de este tema, principalmente porque la élite paraguaya está exigiendo revisar los vínculos con Taipéi y evaluar un acercamiento a Pekín, añadió. En ese sentido, Gómez Berniga explicó que los sectores agroexportadores que están presionando para la apertura del mercado chino tienen fuertes vínculos con financiamientos de campañas y de partidos políticos, incluso los más conservadores. Por su parte, la analista internacional Julieta Heduvan dijo a la Agencia Sputnik que el escenario ideal para el país sudamericano es establecer relaciones comerciales con Pekín sin tener que romper los vínculos diplomáticos con Taipéi; sin embargo, "obligar" a cortar lazos con Taiwán "es la mejor carta que tiene China" para negociar. Así, la demanda de los sectores agroexportadores de Paraguay podría llevar a sacrificar el relacionamiento histórico con Taiwán. No obstante, todavía no hay posicionamientos concretos al respecto de parte de los principales postulantes a gobernar el país a partir del próximo 15 de agosto. Por un lado, el candidato oficialista, Santiago Peña, reafirma que la relación con Taiwán no está en juego, pero en algunos ámbitos reconoce que se debe atender el reclamo de los sectores que exigen mayor salida para sus productos, algo que Taipéi no puede ofrecer. Por otro lado, el candidato de la concertación opositora, Efraín Alegre, habló de la posibilidad de establecer vínculos con China, así como de evaluar el relacionamiento actual con Taiwán y condicionarlo, por ejemplo, a lo que la nación asiática pueda ofrecer para mejorar las condiciones y los términos de sus lazos, sobre todo en áreas de cooperación comercial e infraestructura. En ese aspecto aparece también la figura de EEUU, un histórico aliado de Paraguay, interesado en que Asunción no establezca relaciones con Pekín y que puede jugar sus cartas en términos económicos para suplir al potencial mercado chino. Gómez Berniga explicó que el avance en la tramitación de EEUU para importar carne paraguaya se da en el contexto de la demanda del sector agroexportador de llevar ese producto a China y de las restricciones en las ventas a Rusia debido a las sanciones que están aplicando Washington y la Unión Europea a Moscú con motivo de la operación militar especial en Ucrania. Israel El otro tema en el que hay diferencias entre una propuesta y otra es la Embajada de Paraguay en Israel. Peña ya adelantó que cambiaría nuevamente la sede a Jerusalén, mientras que Alegre pretende mantenerla en Tel Aviv, ya que considera que las buenas relaciones con Israel no dependen de eso, dijo Heduvan. Por su parte, Gómez Berniga consideró que cambiar la Embajada a Jerusalén es una apuesta política que de alguna forma tiene que responder a algún tipo de interés. En mayo de 2018, pocos meses antes de dejar el cargo, el entonces presidente Horacio Cartes trasladó la Embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, un cambio que vino promovido por Donald Trump —que en ese momento gobernaba EEUU, en alianza con Israel, dijo el analista. Asimismo, recordó que luego esa decisión se vio como un error diplomático y tras la llegada de Mario Abdo Benítez a la presidencia, en septiembre de ese mismo año la Embajada volvió a Tel Aviv. Relación con EEUU Respecto a la futura relación con EEUU, salvo por lo que pueda suceder con Taiwán, los analistas no esperan grandes cambios con uno u otro gobierno. De hecho, aunque finalmente Paraguay opte por establecer vínculos con Pekín y rompa con Taipéi, la expectativa es que las relaciones con la Casa Blanca se mantengan e incluso puedan fortalecerse, como sucede con otros países de la región que no tienen relaciones con Taiwán. Actualmente, para ambos, no hay ninguna candidatura que amenace los intereses de EEUU. El Partido Colorado es un aliado histórico de Washington en la región, mientras que Alegre tiene como centralidad el discurso anticorrupción que promueve la potencia norteamericana, al tiempo que no plantea muchas diferencias en términos de política exterior de lo que podría plantear Peña, dijo Gómez Berniga. A su entender, en las prioridades actuales del Gobierno estadounidense tal vez no pese tanto el relacionamiento con Taiwán como sí el aumento de las inversiones en infraestructuras críticas de capitales chinos, rusos, o de otros países que ellos consideran "autoritarios". Para Heduvan dependerá del enfoque y la forma en que se dé la posible ruptura de relaciones con Taiwán el cómo afecte al vínculo con Washington, pero no sería raro que Paraguay pueda establecer relaciones comerciales con China y aun así sostener un acercamiento a EEUU, como está sucediendo actualmente con Honduras. Rusia Con relación a Rusia, ambos analistas también coincidieron en que no se esperan grandes cambios. Gómez Berniga consideró que, de cambiar el vínculo, tendría que ser para mejor, para la apertura de mercados, aunque en ese aspecto influyen otras cuestiones, como las sanciones a Moscú, que impactan en el relacionamiento entre ambos países. Las sanciones condicionan los cumplimientos de contratos y eso lleva a que se achique enormemente la capacidad de exportación de carne a Rusia, que se había posicionado como el segundo mercado de la producción cárnica paraguaya. Para Paraguay la principal restricción es quedar preso dentro de las discusiones de geopolítica global, porque ahí siempre pierde, explicó. El analista cree que no se ve una profundización evidente de hostilidad con Rusia, sino que, al contrario, se observa una fuerte presión de los sectores interesados para garantizar que el mercado ruso no se termine cerrando. Integración regional Una de las líneas de política exterior más relevante de Paraguay a lo largo de la historia, dijo Heduvan, es la participación en esquemas multilaterales y regionales a fin de mejorar su posición e inserción internacional y disminuir el impacto que tienen sus condicionamientos geográficos, al ser un país pequeño y sin litoral marítimo. En ese sentido considera que, más allá de quién gane las elecciones, Paraguay apostará por el fortalecimiento del Mercosur (Mercado Común del Sur), de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y también de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Gómez Berniga dijo que lo que se espera, con cualquiera de los gobiernos, es una apuesta a la concreción de infraestructuras que le den mayor conectividad al país, como las hidrovías y el corredor bioceánico, que le ayudarían a reducir los costos logísticos de exportación. En ese sentido coincidió con Heduvan en que si los países de la región se ponen de acuerdo en que Unasur va ser el mecanismo para eso, Paraguay seguramente vaya a seguir en esa misma senda. Este 30 de abril, el país sudamericano celebra elecciones generales; el próximo presidente asumirá el 15 de agosto.

