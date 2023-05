https://sputniknews.lat/20230501/santi-pena-el-delfin-politico-de-horacio-cartes-que-gano-las-elecciones-en-paraguay-1138868048.html

"Santi" Peña, el delfín político de Horacio Cartes que ganó las elecciones en Paraguay

"Santi" Peña, el delfín político de Horacio Cartes que ganó las elecciones en Paraguay

MONTEVIDEO (Sputnik) — Santiago Peña, un economista de 44 años considerado delfín político del exmandatario paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), es el ganador... 01.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-01T03:44+0000

2023-05-01T03:44+0000

2023-05-01T03:45+0000

américa latina

paraguay

santiago peña

partido colorado (paraguay)

horacio cartes

efraín alegre

fondo monetario internacional (fmi)

plra

mario abdo benítez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/01/1138867678_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_17c1f85a0921fadfe1d701ba6b017e27.jpg

Instantes después de que se conociera su victoria, Peña dedicó gran parte de su discurso a agradecerle a Cartes por su apoyo durante la campaña electoral. "Muchas gracias mi querido presidente del Partido Colorado Horacio Cartes. Horacio, admiro la inmensidad de tu calificada obstinación por la suerte del Partido Colorado, rescatándolo de la llanura y uniéndolo, fortaleciendo sus frentes y refundando el concepto de partido al servicio del hombre libre. Tu aporte no se paga con la moneda del respeto y la valoración. Gracias por esta victoria colorada y paraguaya", afirmó el mandatario electo del Paraguay en una conferencia de prensa tras que las autoridades electorales anunciaran su victoria en los comicios. "Santi", como se hace llamar, nació en Asunción en 1978 y aunque fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Cartes, muchos todavía lo consideran un "outsider". Previo a su ingreso a la política, fue miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, trabajó para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue analista del Fondo de Desarrollo Industrial. También fue docente universitario y publicó trabajos de investigación sobre política monetaria y finanzas. Vereda de enfrente Peña llegó al cargo de ministro de Hacienda como miembro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, de orientación política de centro), un eterno rival del coloradismo y una organización a la que el ahora mandatario electo del país sudamericano estaba afiliado desde los 17 años. En 2016 se desafilió del PLRA, que abanderó a su principal contrincante en los comicios del domingo, Efraín Alegre, para formar parte del Partido Colorado. Según se manejó en ese momento, Peña se afilió a los colorados tras la presión de Cartes para que todos sus ministros fueran miembros de su fuerza política si querían mantenerse en sus cargos. El entonces ministro defendió su decisión y dijo que respondía a un proceso de reflexión personal y familiar. A partir de ahí, Peña inició su carrera en el Partido Colorado dentro del movimiento de Cartes y en 2017 se candidateó en las internas de la organización, en las que fue derrotado por el actual presidente paraguayo, Mario Abdo. Delfín del exmandatarioCinco años después, en diciembre de 2022, Peña ganó las elecciones primarias del Partido Colorado como el candidato del cartismo frente al postulante de Abdo, Arnoldo Wiens. Las bases del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace más de 70 años —con la única excepción del mandato de Fernando Lugo, líder del Frente Guasú (izquierda), entre 2008 y 2012, y su sucesor, Federico Franco, que ocupó el Palacio de López hasta 2013—, están divididas por los movimientos Fuerza Republicana y Honor Colorado, encabezados por Abdo y Cartes, respectivamente. El triunfo de Peña en la interna partidista de alguna manera potenció a la figura del exmandatario en el momento más crítico de esa fuerza política, salpicada por señalamientos de corrupción y sanciones de Estados Unidos. En agosto del año pasado Washington designó a Cartes y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, como "significativamente corruptos", y posteriormente sancionó a varias empresas del exmandatario. Sin embargo, a priori eso no tuvo un impacto negativo en la figura del exmandatario, ya que en los mismos comicios en los que Peña ganó la candidatura del oficialismo, Cartes fue elegido presidente del Partido Colorado por delante de Abdo. Así, la figura de Cartes, un poderoso empresario local, se volvió central en la actual campaña electoral, con voces pidiendo su salida del Partido Colorado, incluso desde adentro, y otras apoyándolo, bajo el discurso de defensa de la soberanía frente a la intromisión de Washington. "Santi" y su sector no le soltaron la mano al exmandatario, y de hecho algunos analistas consideraron que un triunfo del economista representaría el regreso de Cartes al poder. Peña compartió fórmula con el empresario Pedro Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, y su campaña se basó en apostar al crecimiento económico de Paraguay. Si bien su programa y campaña electoral no abordan la denominada "agenda de derechos", desde su época de ministro de Hacienda Peña ha manifestado que estaría a favor del matrimonio igualitario, al tiempo que acerca de la despenalización del aborto considera que es un tema a debatir.

https://sputniknews.lat/20230501/mandatarios-latinoamericanos-felicitan-al-presidente-electo-paraguayo-y-llaman-a-la-unidad-regional-1138866186.html

https://sputniknews.lat/20230314/quien-es-santiago-pena-el-candidato-de-cartes-a-la-presidencia-de-paraguay-1136813108.html

https://sputniknews.lat/20230430/mandatario-paraguayo-felicita-a-candidato-oficialista-y-lo-nombra-como-presidente-electo-1138865217.html

https://sputniknews.lat/20230401/campesinos-de-paraguay-llaman-por-primera-vez-a-votar-para-evitar-triunfo-oficialista-1137596316.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, santiago peña, partido colorado (paraguay), horacio cartes, efraín alegre, fondo monetario internacional (fmi), plra, mario abdo benítez