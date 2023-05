https://sputniknews.lat/20230502/ucrania-sin-opciones-frente-a-rusia-1138931717.html

Ucrania sin opciones frente a Rusia

Ucrania sin opciones frente a Rusia

Prensa occidental estaría preparando el terreno para la derrota del régimen de Kiev. Merkel se desdice sobre Ucrania. Chile, Perú y los migrantes venezolanos... 02.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-02T19:44+0000

2023-05-02T19:44+0000

2023-05-02T19:44+0000

octavo mandamiento

ucrania

contraofensiva

angela merkel

chile

perú

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/02/1138931561_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2cbd38b0d425eb748dff6196d6f3cc8a.png

Ucrania sin opciones frente a Rusia Ucrania sin opciones frente a Rusia

¿Prepara la prensa occidental el terreno para la derrota de Kiev?Las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para la contraofensiva, pero ya no tienen elección, según el periódico The Times que cita a funcionarios británicos familiarizados con la situación. De acuerdo a estas fuentes, los militares ucranianos se muestran confiados ante la contraofensiva. "Están dispuestos a ello y a ganar terreno", afirmó uno de los informantes. Sin embargo, es poco probable que Ucrania consiga más que "modestas ganancias territoriales" frente a las fuerzas rusas, según la Inteligencia de EEUU.Merkel afirma haber usado "todos los recursos" para impedir el conflicto armado de Rusia y UcraniaLa excanciller de Alemania Angela Merkel, quien a fines del año pasado reconoció que los Acuerdos de Minsk se firmaron para "darle tiempo a Ucrania", es decir, para que se preparara mejor para el choque armado contra Rusia, esta vez declaró que había usado todos los medios para resolver la crisis ucraniana durante su mandato. "Hice todo lo que estaba en mis manos para intentar evitar esta situación. El hecho de que fracasara no prueba que fuera un error intentarlo", afirmó en una entrevista a Die Zeit el pasado sábado.Chile, Perú y los migrantes venezolanosMigrantes varados en la frontera entre Chile y Perú se enfrentaron a piedrazos con la Policía Nacional del Perú. Son alrededor de 300 personas, la mayoría de ellos venezolanos, que se encuentran en un limbo legal: habiendo salido de Chile sin los documentos necesarios, no se les permite ingresar a Perú. El Gobierno venezolano propuso la creación de un corredor humanitario que permita llevar ayuda y evacuar a sus nacionales, pero pidió garantías para los derechos humanos de los migrantes. Tanto Chile, como Perú, tienen sus fronteras militarizadas ante esta crisis de migración ilegal, que afecta a dos presidentes que están en un momento de muy baja aprobación popular.Juan Carlos Gómez Leyton, doctor en ciencias sociales y políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO], y docente universitario chileno, advierte sobre esta situación en la frontera norte de Chile que "están entrampados en la operativa. Yo creo que hay voluntad política tanto del gobierno del presidente Boric, como de la presidenta Boluarte del Perú, y yo diría también del gobierno venezolano a través de Maduro, de querer darle una solución lo antes posible".Venezuela manifiesta su repudio ante EEUU por CitgoEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó y repudió las acciones por parte de EEUU para subastar las acciones del grupo CITGO a la oposición venezolana 'Plataforma Unitaria de Venezuela'. Esta refinería es la mayor filial de la estatal venezolana PDVSA fuera de territorio venezolano. La decisión fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC por sus siglas en inglés], subordinada al Departamento del Tesoro de EEUU. Según un documento de dicha entidad, desde el 1 de mayo la IV Asamblea Nacional de Venezuela podía entrar a negociar la refinería.El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual es cada vez más notableLa humanidad ahora debe lidiar con una nueva arma de destrucción masiva que puede aniquilar nuestro mundo mental y social, según el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari: "Mientras que las armas nucleares no pueden inventar armas nucleares más poderosas, la IA puede crear una IA exponencialmente más poderosa", por lo tanto, es crucial "exigir controles de seguridad rigurosos antes de que las potentes herramientas de IA se lancen al dominio público", dijo Harari.Freddy Espin, ingeniero de prompts para inteligencias artificiales apunta que los temores hacia la inteligencia artificial son infundados. “Esta tecnología ya ha estado con nosotros durante mucho tiempo, como, por ejemplo, en las redes sociales. Sin embargo, sí se necesita que haya regulaciones sobre el uso de las inteligencias artificiales conforme se siguen desarrollando", subrayó.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

ucrania

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, contraofensiva, angela merkel, chile, perú, nicolás maduro, аудио