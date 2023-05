https://sputniknews.lat/20230503/amlo-envia-carta-a-biden-por-financiamiento-a-organizaciones-opositoras-es-intervencionista-1138969334.html

AMLO envía carta a Biden por financiamiento a organizaciones opositoras: "es intervencionista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por el financiamiento de la Administración... 03.05.2023

El jefe del Ejecutivo mexicano comentó que, en su encuentro del 2 de mayo con la enviada de Washington, Elizabeth Sherwood-Randall, para tratar temas migratorios y seguridad, había descartado presentar la misiva. "Le dije a la señora Elizabeth que me daba pena, porque ha sido muy bueno con nosotros, muy cordial, muy amistoso, el presidente Biden. Y le dije 'mire, nada más le voy a pedir aquí a la traductora que le lea la carta, pero no le comente nada [al mandatario estadounidense]'. Me quedé pensando después y sí se la envié. Aprovecho para ofrecer disculpas a la doctora, que ella es muy amable y una extraordinaria diplomática, que busca que juntos enfrentemos problemas", precisó.López Obrador consideró que era correcto presentar la carta porque el actuar de organismos como USAID para otorgar dinero a agrupaciones como Mexicanos contra la corrupción e impunidad y México unido contra la delincuencia es "muy prepotente y muy ofensivo"."La vida pública tiene que ser cada vez más pública y en EEUU y en México siempre se debe poner por delante la libertad", puntualizó.Esto dice la cartaEl presidente latinoamericano leyó la carta enviada a Biden en su conferencia de prensa matutina. En el texto, hace referencia a la buena relación con Sherwood-Randall, que califica como "de cooperación y amistad"."Al mismo tiempo, deseo expresarle de manera breve que, desde hace tiempo, el Gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID, por sus siglas en inglés], se ha dedicado a financiar a organizaciones altamente opositoras al Gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos", expuso en el documento.En el texto, López Obrador mostró su preocupación por el aumento al presupuesto otorgado a las agrupaciones opositoras, mismo que está en la página oficial del Departamento de Estado de EEUU."Estoy seguro que usted desconoce este asunto y, por ello, le pido respetuosamente su valiosa intervención", escribió el político.El mandatario mexicano reiteró que Biden siempre se ha mostrado respetuoso con su Administración, pero destacó que, durante el mandato del demócrata, ha existido mayor injerencia extranjera en México."Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no del presidente. El Gobierno de EEUU, hay que entenderlo es, en los últimos tiempos, muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones. Tiene muchas agencias con mucho poder y varias de estas instituciones no actúan con rectitud y no respetan. Actúan con mucha prepotencia", indicó.

