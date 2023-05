https://sputniknews.lat/20230503/la-victoria-de-santiago-pena-en-paraguay-entre-acusaciones-de-fraude-y-duros-retos-para-el-futuro-1138946500.html

La victoria de Santiago Peña en Paraguay: entre acusaciones de fraude y duros retos para el futuro

La victoria de Santiago Peña en Paraguay: entre acusaciones de fraude y duros retos para el futuro

En diálogo con Sputnik el periodista Alfredo Boccia sostuvo que el presidente electo Santiago Peña "tiene todo para ser un buen Gobierno", mientras que la... 03.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-03T10:00+0000

2023-05-03T10:00+0000

2023-05-03T10:00+0000

américa latina

paraguay

santiago peña

horacio cartes

efraín alegre

partido colorado (paraguay)

elecciones generales en paraguay (2023)

💬 opinión y análisis

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/03/1138946270_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_2b5a20770d902d2168e3ce0f07d5b7dd.jpg

La victoria del oficialista Santiago Peña supone la continuidad de la hegemonía del Partido Colorado —oficialmente, Asociación Nacional Republicana (ARN)—, que durante casi ocho décadas ha liderado el país.Con el 42,74% de los votos emitidos en su favor, Peña será quien suceda a Mario Abdo Benitez en la presidencia desde el próximo 15 de agosto. Su mayor rival, el candidato de la coalición progresista Concertación Nacional, Efraín Alegre, obtuvo el 27,48% de las preferencias.El periodista paraguayo Alfredo Boccia aseguró que el triunfo de Peña no sorprende. "Era esperable una victoria", sostuvo en diálogo con Sputnik. No obstante, remarcó algunos factores que llaman la atención en estas elecciones. Uno de ellos, que las sanciones de EEUU contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) por incurrir en actos de corrupción "no hicieran mella en la intención de voto del Partido Colorado", en un momento en que la organización política es dirigida por el exmandatario.Además, Boccia señaló que la diferencia entre los principales candidatos fue considerable, a pesar de que algunas encuestas daban resultados más reñidos.Para el analista, el desempeño de la Concertación Nacional fue decepcionante, al punto de que "hay una tercera fuerza inesperada, encabezada por Paraguayo Cubas", del Partido Cruzada Nacional, que obtuvo 23% de apoyos, "pero probablemente sin ninguna consistencia futura".Por su parte, la politóloga paraguaya Katia Gorostiaga Guggiari indicó a Sputnik que "se esperaba un empate técnico entre la ANR y la Concertación Nacional", con un margen de error de dos puntos porcentuales, según algunas encuestas. Sin embargo, el oficialismo aseguraba que ganaría con amplio margen, como finalmente sucedió, explicó.Sin embargo, para el presidente electo hay un inconveniente que tendrá que resolver, advierte Boccia: "no es nadie dentro de la estructura de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, sin el apoyo de Horacio Cartes"."Esto es un problema: estos Gobiernos bicéfalos nunca dan resultados y en Paraguay tenemos experiencias nefastas de la época en el que Raúl Cubas era presidente (1998-1999), pero el poder real lo tenía el general Lino Oviedo", consideró el experto.Peña fue ministro de Hacienda durante la administración de Cartes. Pero para acompañar el proyecto del Colorado, el economista tuvo que desafiliarse del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenecía por entonces.Un fraude que "no existió"Conocidos los resultados electorales, el candidato Paraguayo Cubas denunció un supuesto fraude electoral y convocó a sus militantes a protestar en las calles. Decenas de manifestantes fueron detenidos por la Policía y se debió resguardar la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por motivos de seguridad.Sin embargo, el aspirante presidencial no fue el único que adoptó esta postura. Si bien inicialmente Efraín Alegre y el candidato del Movimiento la Nueva República, Euclides Acevedo —segundo y cuarto puesto, respectivamente—, reconocieron la derrota, luego exigieron el conteo manual de al menos el 10% de los votos y una auditoría internacional para analizar el software de las máquinas de votación electrónicas que se utilizaron en estos comicios.Tanto Boccia como Gorostiaga Guggiari coinciden en que los candidatos Alegre y Acevedo se sumaron a la denuncia de fraude luego de que Cubas hiciera su llamado a protestar.Según Boccia, ambos líderes "se quedaron descolocados" ante la actitud del candidato de ultraderecha, mientras que para Gorostiaga Guggiari los dirigentes se sumaron "por una cuestión más simbólica" y con el objetivo de cuidar sus votos.Para Boccia es "imposible" que haya ocurrido un fraude debido a los controles y la observación internacional que hubo en la instancia de votación este 30 de abril.Por su parte, Gorostiaga Guggiari sostuvo que "si la diferencia hubiera sido menor, se podría creer que hubo fraude electoral, pero la brecha entre el Partido Colorado y la Concertación fue de 15 puntos".Los recientes comicios suponen para Efraín Alegre el tercer intento frustrado de llegar al Palacio de López, sede del ejecutivo paraguayo localizada en el centro de Asunción. El primero fue en 2013, cuando salió vencedor Horacio Cartes; el segundo, cuando se proclamó vencedor Mario Abdo, en 2018.Boccia consideró que la figura de Alegre está en "una etapa final", en la que pierde protagonismo.Las prioridades de la Administración de PeñaEl presidente electo ha adelantado que generar empleo y mejorar la calidad de vida de los paraguayos serán prioridades durante su gestión. Una de las promesas de campaña de Peña fue apostar por la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo.Peña buscará un salto para el país con la implementación de un plan para el bienestar de los paraguayos. Su intención es posicionar al país, encapsulado en Sudamérica por Argentina, Bolivia y Brasil, en el mundo y convertirlo en protagonista a nivel regional, tanto en relaciones diplomáticas como en gestión económica.El presidente electo ha sostenido que buscará consensos y escuchará a las minorías. A su vez, tendrá un diálogo fluido con el expresidente Horacio Cartes.En este sentido explicó la politóloga que en el coloradismo hay "un resquebrajamiento interno, por lo que no necesariamente van a apoyar todas las políticas o reformas" del nuevo mandatario.Para Peña será "difícil" mantener esa unión [interna partidaria], pero necesario para asegurarse la gobernabilidad, explicó Gorostiaga Guggiari.Se espera que el próximo presidente sudamericano anuncie un gabinete técnico-político en línea con la lógica implementada por Cartes cuando gobernó el país, aseguró la politóloga.Para Gorostiaga Guggiari, el presidente electo enfrentará también retos en materia de educación, vivienda, salud, y en la lucha contra la corrupción "enquistada en todas las instituciones públicas", además del crimen organizado, que se intensificó en los últimos años.El presidente Mario Abdo felicitó a Peña y adelantó que la transición será "ordenada y transparente" y que trabajarán para que se fortalezcan las instituciones y la democracia del país.En este punto, la experta sostuvo que "si bien el presidente saliente es del Partido Colorado, son de movimientos opositores, entonces se tiene que hacer un traspaso lo mas pacifico posible".Peña designó a la exministra de Hacienda Lea Giménez (2017-2018) y a su jefe de campaña, José Alberto Alderete, como parte de su equipo de transición.

https://sputniknews.lat/20230502/elecciones-en-paraguay-solido-triunfo-del-partido-colorado-y-dura-derrota-de-la-oposicion-1138931902.html

https://sputniknews.lat/20230502/mision-de-oea-dice-que-no-hay-razones-para-dudar-de-resultado-electoral-en-paraguay-1138940757.html

https://sputniknews.lat/20230501/mexico-y-peru-felicitan-al-presidente-electo-de-paraguay-por-su-victoria-en-elecciones-1138871834.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

paraguay, santiago peña, horacio cartes, efraín alegre, partido colorado (paraguay), elecciones generales en paraguay (2023), 💬 opinión y análisis, política