Migrantes en la frontera de EEUU: "Se espera un tsunami de gente ante la caída del Título 42"

Joe Biden reforzará el control de la frontera con México para contener a los miles de migrantes de distintas partes del mundo que quieren atravesarla

El Gobierno de EEUU llevará 1.500 militares a la frontera sur por 90 días para apoyar a los 2.500 que ya están ahí, con el objetivo de limitar la llegada de migrantes ilegales.Esta medida surge en el contexto del levantamiento de la emergencia de salud pública por el Covid-19 y la restricción fronteriza, conocida como Título 42, que permite expulsar rápidamente a ciertos migrantes.Ante un posible aumento de personas intentando pasar a EEUU, el Gobierno Joe Biden anunció que abrirá centros de migración en Guatemala y Colombia para los solicitantes de asilo.Irineo Mujica, miembro de la ONG Pueblo Sin Fronteras, afirmó en Cara o Ceca que "se espera un tsunami de gente ante la caída del Título 42". Y agregó que "no se puede contener la migración juntando gente en un solo lugar".Finalmente, criticó la Administración de Joe Biden. "Tiene casi las mismas políticas de Donald Trump. Él habla bonito y dice que van a dar oportunidades en EEUU, cuando en realidad te dan una patada".Ley de alcohol ceroEl Gobierno argentino promulgó la ley que prohíbe tener alcohol en sangre al manejar en rutas nacionales, lo cual reemplazará la anterior normativa que permitía hasta 0,5 miligramos por litros de sangre.Hablamos con Diego Molina, miembro fundador de la asociación Conduciendo a Conciencia, sostuvo que "esta ley es para cuidarnos. Que después de tantos años la ley haya llegado al congreso y la hayan aprobado, quiere decir que los legisladores pensaron en la vida".Además, desmintió que esta medida afecte a la industria de bebidas alcohólicas. "Los estudios internacionales indican que las empresas no bajaron sus ventas. No es que no podés tomar, solo está prohibido manejar si lo hacés. Entonces no va a bajar la producción de vinos por eso".

