¿Por qué resulta polémico el rol de Verónica Alcocer, la primera dama colombiana?

03.05.2023

El pasado 18 de abril, cuando el trámite de la reforma a la salud, una de las tres grandes apuestas sociales del presidente Gustavo Petro, tenía estancada la agenda legislativa por las citaciones y cancelaciones de sesión en la Comisión Séptima de la Cámara —encargada de hacer el primer filtro de este proyecto—, con el fin de evitar que la oposición hundiera la iniciativa el debate se desvió hacia la primera dama, Verónica Alcocer.De manera inusual, los periodistas que esperaban noticias de la Comisión reportaron que hasta allí llegó la pareja del mandatario. De hecho, estuvo media hora en el salón donde se encontraban el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, y ponentes de la reforma. Su presencia en el Congreso ahondó más las críticas que se le han venido haciendo. "La función de la primera dama no es ir a hacer lobby al Congreso", expresó a la revista Semana la senadora de oposición María Fernanda Cabal. Y así fueron varios los comentarios que suscitó.Desde que llegó al poder junto a Petro, Alcocer ha participado en actividades que se salen de los límites de lo que se espera de la pareja del presidente colombiano.En noviembre de 2022, la primera dama visitó municipios de la costa caribeña afectados por el fenómeno climático de El Niño. Y aunque esa es una función esperable de ella, en el Pacto Histórico, coalición de partidos que apoyan al presidente, no fue bien visto que viajara junto a su primo Mario Fernández Alcocer, excongresista investigado por parapolítica —fenómeno de participación de grupos paramilitares en la política colombiana— y que estaría buscando una alianza con el Pacto para participar de las elecciones regionales de octubre de 2023, más exactamente como candidato a la Gobernación de Sucre (departamento localizado al noroccidente del país).La coalición busca desligarse de malas prácticas en la política y de la política tradicional que representa Fernández Alcocer. Además algunos en el Pacto ven con recelo la supuesta participación de la primera dama en asuntos de la carrera electoral en Sucre, de donde ella es oriunda, pues estaría pasando por encima de los planes que tiene la coalición en ese departamento.Otra arista es la posible influencia que habría ejercido para que nombren personas de su entraña en cargos estratégicos del Gobierno, como Eva Ferrer, su mejor amiga y quien comenzó siendo Consejera para la Niñez y hoy es Consejera para la Reconciliación, una entidad nueva que creó el Gobierno en la reestructuración que hubo una vez Petro llegó a la Casa de Nariño —sede del poder ejecutivo colombiano.Entender el papel de primera damaLa estudiosa Angélica Bernal, profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien ha estudiado la relación de las mujeres y la política, insiste en que para analizar a Alcocer hay que partir desde el entendimiento de lo que es y hace una primera dama.Históricamente, la mayoría de las primeras damas en Colombia y en el resto de Latinoamérica se han dedicado a temas de la niñez, mujeres y atención humanitaria, asuntos que no tienen nada que ver con el entramado de la política. Aunque hay algunas excepciones. En Nicaragua, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, es vicepresidenta del país centroamericano; y en Venezuela, Cilia Flores, pareja de Nicolás Maduro, es diputada de la Asamblea Nacional.Según recuerda Bernal, en Colombia, Alcocer no ha sido la única que no ha acaparado las miradas por lo que hace. María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque (2018-2022), se vio envuelta en una polémica por un libro que quería sacar con el Archivo Nacional sobre sus memorias como primera dama. Lina Moreno de Uribe, pareja del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se encuentra en un pleito con el Estado al reclamar unas tierras en San Carlos, Córdoba (noroccidente del país), que pertenecen a comunidades campesinas, afros e indígenas.Más hacia el pasado está Bertha Hernández de Ospina, esposa de Mariano Ospina, expresidente conservador (1946-1950), quien fue una dirigente del partido y congresista, e impulsora del sufragismo femenino. O también está el caso de María Clemencia Rodríguez de Santos, cónyuge de Juan Manuel Santos (2010-2018), quien impulsó la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El rol de AlcocerAunque hay una expectativa con relación a que la primera dama cumpla con acompañar y representar al Gobierno en ciertas actividades, Angélica Bernal enfatiza en que no se puede olvidar que son personas con opiniones y posiciones políticas, sean militantes o no.No obstante, la profesora considera que la figura de primera dama no debería existir: "ni para este gobierno ni para ninguno. Una persona por ser la pareja de alguien no debería tener discriminaciones ni prejuicios, pero tampoco privilegios. La gente vota por una persona y esa es la que tiene la responsabilidad política y la potestad de ejercer poderes", recalca.En la Administración de Duque, el representante David Racero ponía en discusión el rol de María Juliana Ruiz y pedía eliminar el cargo. Hoy Racero, que es presidente de la Cámara y alfil de Petro, no ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.Mientras que las parejas de Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, presidentes de México y Chile respectivamente, de tendencias de izquierda ambos, renunciaron a ser las primeras damas, a Alcocer se la ve cómoda en su cargo. En febrero, Michelle de Paula Firmo, esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, confirmó que decidió entrar de lleno en la política para "ayudar a construir un Brasil mejor" y fue designada por el Partido Liberal (PL) como jefa del capítulo femenino.En los pasillos del Congreso colombiano algunas voces rumorean que Alcocer estaría labrando el camino para ser la sucesora de su esposo. Sobre esto, Bernal hace énfasis en que todo es especulación, pero posible. "Lo cierto es que muchas mujeres han entrado a la política por ser la pareja de un político. Y han logrado consolidar capitales políticos propios. En ese sentido no sería algo raro". El presidente Petro, por su lado, respondió hace unos meses a la revista Cambio que Alcocer es libre de aspirar, pero que nunca le ha manifestado ese deseo.

