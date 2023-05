Ucrania, caída inminente, Occidente, esperpéntico

https://sputniknews.lat/20230503/ucrania-caida-inminente-occidente-esperpentico-1138932357.html

03.05.2023

¿Caída inminente?Ucrania está al borde de un precipicio muy profundo, y sabe que tiene que saltar sí o sí. Y también sabe que no cuenta con los 'pertrechos' necesarios para hacerlo. Tiene un paracaídas agujereado, y un ala delta cuyas alas están todas retorcidas, todo lo cual asegura un 'aterrizaje' mortal. Es lo que viene a decir, en otras palabras, el periódico británico The Times: cita a funcionarios del Reino Unido familiarizados con la situación, que indican que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para la tan anunciada contraofensiva, pero que, en todo caso, ya no tiene elección.El medio detalla que Moscú está al tanto de las posibles variantes del plan ucraniano, y añade que las fuerzas rusas se están preparando, y que las fotos satelitales muestran un número creciente de trincheras y fortificaciones, especialmente a lo largo de las probables líneas ofensivas de Ucrania hacia el sur.En este contexto, el periódico llega a una conclusión fatal para Kiev desde todo punto de vista: "El presidente [ucraniano Vladímir] Zelenski ha gestionado Occidente con gran habilidad, pero para mantener su apoyo tiene que mostrar lo que las fuentes de Washington llaman, con bastante mal gusto, un 'retorno de la inversión'"."Es evidente que la guerra es un negocio para EEUU, y comienza a ver con muchísimo miedo, como una guerra perdida, como territorio perdido por parte de Ucrania. Hace pocos días llegaba la noticia de que Ucrania está pagando al Gobierno norteamericano con tierras. Es decir, a las grandes multinacionales de la agroindustria norteamericana les están otorgando tierras en Ucrania que sería el pago al esfuerzo bélico y económico que realiza EEUU", advierte al respecto el analista internacional Eduardo Luque.Y por si esta publicación del The Times no fuera ya lo suficientemente demoledora para la tribu de patrocinadores y 'gruppies' de Kiev, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, quien fue presidente del Comité Militar de la OTAN entre 2015 y 2018, afirmó este domingo que las tropas ucranianas enfrentan una "escasez crítica" de municiones y que este es el principal obstáculo que les impide luchar contra las fuerzas rusas. Unas palabras que enfatizan lo publicado el periódico The Times.En este sentido, hay que tener en cuenta que a finales de marzo, precisamente Pavel informó que su país ya ha agotado todas sus posibilidades para proporcionar ayuda militar a Ucrania, que ayudó a Kiev con el suministro de armas lo mejor que pudo, pero que ya no tiene capacidad de hacerlo, y que su país tiene déficit de mano de obra para la producción armamentística.'Haciendo amigos'En este contexto es que Ucrania busca desesperadamente que más países le entreguen las armas que exige, y actúa como si todo el mundo le debiera la vida, y su prepotencia le lleva a pensar que puede hacer y decir lo que quiera, y que todos tienen que callarse la boca, agachar la cabeza, y darles lo que demandan. Así y todo, se permite licencias esperpénticas.Y es que este domingo, el asesor principal del Ministerio de Información y Radiodifusión indio, Kanchan Gupta, denunció que Kiev "ataca los sentimientos hindúes en todo el mundo" a la vez que solicita ayuda a Nueva Delhi: aludió a unas imágenes tuiteadas recientemente desde la cuenta del Ministerio de Defensa ucraniano, que muchos hindúes vieron como una ofensa a su religión.El mencionado tuit contenía dos imágenes: una que muestra una explosión en una zona de edificios residenciales, con un hongo de humo elevándose; y la segunda, muestra la misma escena, pero en ella el humo sirve de falda de la diosa Kali, que posa como la legendaria actriz Marilyn Monroe en el episodio más famoso de la película 'La tentación vive arriba' (1955). El post, que llevaba el título 'Obra de arte', ya ha sido eliminado.En su reacción en su cuenta de Twitter, Gupta compartió una captura de pantalla del tuit del Ministerio de Defensa ucraniano, y escribió: "Recientemente la viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania [Emine Dzhaparova] estuvo en Nueva Delhi pidiendo el apoyo de la India. Detrás de esta farsa se esconde la verdadera cara del Gobierno ucraniano. La diosa india Kali ha sido caricaturizada en un cartel de propaganda. Se trata de un ataque contra los sentimientos hindúes en todo el mundo. […] La postura antiindia de Ucrania en la ONU se mantiene sin cambios", así como que Kiev sigue firmando acuerdos militares con Pakistán. "Ucrania se ha burlado ahora de la diosa Kali de una forma que ningún Gobierno o país extranjero ha hecho jamás. Se trata de un discurso de odio descarado", señaló.En este contexto, el jardín de Josep Borrell no para de generar noticias… esperpénticas, claro. No cabe esperar otra cosa. Así, este lunes en un evento público celebrado en el municipio de Bendorf, en el estado de Renania-Palatinado, el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que Ucrania no debe utilizar armas suministradas por Alemania para atacar territorio de Rusia. Lo ha dicho luego de que el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, declarara el pasado 20 de abril que los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el territorio ruso son "completamente normales", si no se llevan a cabo contra civiles o zonas pobladas."La capacidad de cualquier persona mínimamente racional, de entender las declaraciones de los dirigentes europeos, es realmente cada vez más difícil. […] Y ahora sale el señor Scholz diciendo que las miles de toneladas de armas, municiones y dinero que ha enviado a Ucrania, no deben usarse para la guerra contra Rusia, cuando su ministra de Exteriores [Annalena Baerbock] hace pocas semanas, hablaba de que Alemania estaba en guerra con Rusia. Realmente el personaje ha perdido el sentido de la realidad, y yo comienzo a pensar si no toman a su propia población como tontos o como imbéciles", concluye Eduardo Luque.

