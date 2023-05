https://sputniknews.lat/20230503/visita-de-raisi-a-asad-un-mensaje-potente-para-la-region-y-para-occidente-1138985591.html

Visita de Raisi a Asad: un mensaje potente para la región y para Occidente

Visita de Raisi a Asad: un mensaje potente para la región y para Occidente

Primera visita de un mandatario persa a Damasco desde el inicio del conflicto en Siria. Rusia denuncia experimentos geopolíticos anglosajones. Brasil quiere...

Visita de Raisi a Asad: un mensaje potente para la región y para Occidente Visita de Raisi a Asad: un mensaje potente para la región y para Occidente

'Teléfono' para EEUUEl presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llegó este miércoles a Siria en una visita oficial –de dos días–, la primera de un mandatario iraní desde el inicio del conflicto en el país árabe en 2011. Raisi afirmó que las relaciones de Teherán con Damasco son estratégicas y profundas, e indicó que su visita a Siria consolidará y desarrollará estas relaciones en todos los campos.Rusia denuncia a bloque anglosajónEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, denunció este miércoles que los actuales experimentos geopolíticos anglosajones amenazan con conducir a una catástrofe mundial, por consiguiente, es preciso ponerles una barrera con firmeza y sin concesiones."Tenemos en nuestra disposición numerosos datos irrefutables que muestran que los representantes de la élite anglosajona compartían las ideas fascistas, respaldaban a Hitler con finanzas y en el plano organizativo, y hoy pretenden mantener su rostro 'democrático'. No importa qué traje vista el fascismo y el nacismo, un frac o un uniforme, es un mal incondicional", señaló Pátrushev en una entrevista con el medio ruso Izvestia.Brasil quiere sacar el cuchillo del FMI de la garganta argentinaEl presidente de Brasil, Luiz Inacio 'Lula' Da Silva, recibió la visita de su par argentino, Alberto Fernández. Discutieron nuevas líneas de crédito para la exportación y cómo fomentar el comercio sin utilizar dólares. Lula prometió ayudar a la Argentina a través del BRICS y hablar con el FMI para "sacarle el cuchillo del cuello a la Argentina".Gobierno de Colombia y ELN inician tercer ciclo de diálogosFinal definitivo al conflicto. Es lo que buscan las delegaciones de paz del Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN en un nuevo ciclo de diálogos en la Habana, cuyas autoridades han expresado su total apoyo al proceso de paz en Colombia para lograr un resultado igual de exitoso al de las negociaciones de paz de 2016 con las FARC.Para Rosalba Alarcón Peña, analista internacional y defensora de DDHH, "lo importante realmente es generar conciencia en el pueblo colombiano de participar en estos procesos, de quitar la estigmatización, de quitar la persecución por parte de algunos entes públicos que creen que solo ellos tienen el derecho de hablar de paz, y no es así", zanjó.El PSG suspende a Messi por 15 días: ¿una señal de la salida inminente de la 'Pulga'?Messi no acaba de cuajar en el PSG, tal como se esperaba, y parece que la hinchada parisina tampoco está satisfecha con sus prestaciones, y así lo ha demostrado con cánticos contra la estrella argentina. Esto hace pensar que Messi estaría sopesando dejar la disciplina del club galo y muchos apuntan a que podría darse su ansiado retorno al Barça.En este sentido, Fabio Alexio, periodista deportivo brasileño, observa que "parece que la etapa de Messi en el PSG ha llegado a su fin. Lo que fue una historia de amor, parece haberse convertido en una de odio, y el crack argentino quizá ya haya decidido cambiar de rumbo y volver a club de sus amores el Barcelona".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

