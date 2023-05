https://sputniknews.lat/20230503/dialogos-de-paz-del-gobierno-colombiano-y-el-eln-en-cuba-un-ejercicio-de-solidaridad-conmovedora-1138948674.html

Diálogos de paz del Gobierno colombiano y el ELN en Cuba: "Un ejercicio de solidaridad conmovedora"

Diálogos de paz del Gobierno colombiano y el ELN en Cuba: "Un ejercicio de solidaridad conmovedora"

El ministro de Relaciones Exteriores cubano calificó de "honor" la selección de la mayor de las Antillas como sede de este proceso, y señaló que el país "actúa de forma discreta, imparcial y responsable en el interés de hallar una solución política al conflicto armado. Esta posición cubana es y será invariable".Rodríguez Parrilla recordó la acogida de la isla a otras conversaciones entre el ELN y los diferentes ejecutivos colombianos, celebradas desde finales de la década de 1990 y durante el presente siglo.Fue en La Habana, recordó el diplomático cubano, que tras varios años de trabajo se alcanzó en 2016 el convenio final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).La mayor de las Antillas es uno de los países garantes de estos diálogos, junto con Noruega y Venezuela. Asimismo, como parte de los primeros arreglos, la mesa de diálogo invitó a Brasil, Chile y México para asumir el mismo estatus, mientras Alemania, Suecia, Suiza y España fungirán como naciones acompañantes del proceso."Cuando en 2019 se suspendieron las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, se demandó a Cuba que violentara lo que las partes y seis Estados habían acordado. Esa circunstancia fue tristemente aprovechada, con oportunismo político, para incluir a nuestro país de manera injusta y fraudulenta en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo, que tantos y graves daños ha provocado al pueblo cubano", expresó Rodríguez Parrilla.¿Qué dicen las partes?El comandante colombiano Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Diálogos del ELN, subrayó la pertinencia de un mayor protagonismo de los movimientos políticos y sociales, intelectuales, gremios y demás sectores ciudadanos en el contexto de lo que denominó "fuertes vientos de cambios" y en la apuesta por un destino diferente a la guerra, desigualdad y depredación.En nombre del ELN, reconoció que este momento resulta una coincidencia histórica fundamental para el convenio de cese bilateral del fuego y la participación de la sociedad, sobre todo de aquellos que jamás tuvieron voz o posibilidades de decisión, en la consolidación de la democracia y transformaciones encaminadas a la soberanía, equidad y justicia socioambiental."Somos conscientes de que los adversarios de los cambios poseen una arquitectura de dominación (…) en contra de las transformaciones para la paz, y acuden a la guerra mediática, la utilización de mercenarios, asesinato de líderes sociales, bloqueo a los cambios en el Congreso de la República y al desarrollo de técnicas de golpes blandos", aseveró Beltrán.De igual manera, señaló el representante del ELN, esperan que ambas partes se comprendan, respeten y mantengan la voluntad política en el cumplimiento de pactos y compromisos, lo cual favorece la confianza, credibilidad mutua y legitimidad de esa mesa de conversaciones.En representación del Gobierno de Gustavo Petro, intervino la senadora colombiana María José Pizarro Rodríguez, quien recordó la solidaridad de la isla durante la década de 1980: "Cuba fue para nosotros, los hijos e hijas de la insurgencia, sinónimo de la felicidad, el único lugar en el que nos sentimos seguros y lo más cercano a un hogar".De acuerdo con sus palabras, la isla les ha dado siempre tiempos de reconciliación, gracias a un compromiso irrefutable con la paz en Colombia y su ejemplo de seriedad y generosidad como garante de los diálogos con la FARC-EP y el ELN, y por honrar su papel como anfitrión fue incluido en la mencionada lista unilateral de países promotores del terrorismo.Pizarro Rodríguez afirmó que la delegación del ejecutivo colombiano llegó con la voluntad de retribuir y honrar a la mayor de las Antillas, con el alcance de la paz, en un proceso absolutamente irreversible. Y que, fruto de ello, Cuba sea retirada cuanto antes de esta nefasta lista, además de que se ponga fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, para así recobrar el puesto digno que merece en el mundo.Este tercer ciclo de negociaciones, indicó, comenzó con el mayor avance en esta década de intercambios con el ELN: el acuerdo de México, que incluye un balance de los grandes problemas presentes en la sociedad colombiana y plantea una nueva agenda de diálogos.¿Avances en el camino hacia la paz?Para el analista político uruguayo Jorge Capelán, desde la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, el diálogo entre el ELN y el Gobierno "no ha avanzado mucho porque las resistencias son muy fuertes, tanto del exmandatario Iván Duque (2018-2022), contrario al acuerdo de paz, como de todo el uribismo, incrustado en los espacios de poder".El experto radicado en Nicaragua consideró, sin embargo, que la propia permanencia de Petro en la máxima dirección del país sudamericano ya resulta un gran adelanto, pues defiende una agenda muy diferente, por ejemplo, a la del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en enfrentamiento constante a sectores como "la fiscalía o la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense, interesada en mantener vivo el conflicto".Capelán recordó a Sputnik que el tema de la tierra es central para el logro de la paz, pues actualmente apenas 0,4 % de los productores controlan más de la mitad del área agrícola cultivable en Colombia. Según los acuerdos de paz de 2016, debieron entregarse a los campesinos casi tres millones de hectáreas y solamente les cedieron 251.122, un 8,37 % del total previsto, según las recientes denuncias del exguerrillero de las FARC y político Rodrigo Londoño.El analista mencionó que, según las FARC, el ejecutivo colombiano jamás ocupó las zonas bajo el control de la guerrilla antes de la firma de los convenios, "lo cual facilitó el establecimiento en ellas de grupos paramilitares, disidencias y de la guerrilla del ELN".Hasta la fecha, detalló Capelán, más de 350 exguerrilleros firmantes del pacto han sido asesinados "por la impunidad existente".Agenda de negociacionesEntre los aciertos de esta nueva etapa, resaltó Capelán, aparece la reanudación del diálogo político entre las partes en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 2022, como continuidad del iniciado en marzo de 2016, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) e interrumpido en enero de 2019, cuando asumió Iván Duque (2018-2022).Sumado al retorno de las negociaciones, promesa electoral de Petro, las partes anunciaron una nueva agenda de paz —tras el fin del segundo ciclo con sede en la Ciudad de México, desde el 13 de febrero hasta el 10 de marzo de 2023—, que incluye puntos como la participación de la sociedad en la construcción de la paz.Esa ruta, que proseguirá su camino en La Habana, también establece la democracia y las transformaciones para la paz, el análisis de la situación de las víctimas, el fin del conflicto armado y el plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el ELN."Además avanzaron en negociaciones con grupos disidentes del acuerdo de paz de 2016 y con otros grupos armados. La FARC, por su parte, manifestó su apoyo a la política de paz total de Petro. No obstante, unido a la oposición de los sectores uribistas, no se ven muchos resultados concretos, si tomamos en cuenta la permanencia de la impunidad contra los asesinos de los firmantes", concluyó Capelán.

