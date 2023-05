https://sputniknews.lat/20230504/la-federacion-sueca-de-esgrima-prohibe-a-sus-atletas-competir-con-rusos-y-bielorrusos-1139016099.html

La Federación Sueca de Esgrima prohíbe a sus atletas competir con rusos y bielorrusos

04.05.2023

La nota agrega que la Federación de Suecia de Esgrima, junto con las Asociaciones de otros países escandinavos, se opone a la decisión de la Federación Internacional de Esgrima de permitir la participación de rusos y bielorrusos en torneos internacionales. Previamente, la Federación Noruega de Esgrima también prohibió a sus atletas tomar parte en torneos en los que participen esgrimistas rusos y bielorrusos. Moscú destacó en varias ocasiones que ahora el deporte ruso se enfrenta a una discriminación sin precedentes basada en un principio étnico.El 28 de febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania. Sin embargo, el 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. No obstante, el organismo sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.Rusia, a su vez, declaró que la mayoría de los países miembros del COI avalan la vuelta de Rusia al deporte mundial y no se dejan llevar por un grupo de Estados que están dispuestos a todo, incluido el chantaje en forma del boicot de competiciones deportivas en perjuicio de atletas y espectadores. Mientras algunos países prohíben la participación de los deportistas de Rusia y Bielorrusia en las competiciones mundiales, otros permiten, pero con ciertas limitaciones. La Unión Ciclista Internacional (UCI) informó el 3 de mayo que decidió autorizar a los atletas de Rusia y Bielorrusia competir en los torneos internacionales, bajo estrictas condiciones, es decir, como atletas neutrales, sin ninguna asociación con Rusia o Bielorrusia. El 21 de abril, se celebró la ceremonia de inauguración de la quinta edición de los Juegos Deportivos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con la presencia de varias delegaciones, incluida la de Rusia.Asimismo, el 13 de abril, la Unión Internacional de Triatlón les permitió a los atletas rusos y bielorrusos participar en competiciones mundiales bajo bandera neutral, siguiendo las recomendaciones del COI. La Federación Internacional de Judo (IJF, por sus siglas en inglés) también permitió competir a deportistas rusos y bielorrusos en estatus neutral. El Consejo Mundial de Taekwondo decidió hacer lo mismo.

