¿Senador desde la prisión? El paraguayo electo diputado que está preso y desata un debate

El Congreso paraguayo discute si Rafael Esquivel, un artista plástico y activista que resultó electo senador por la lista de Paraguayo Cubas, podrá asumir su...

Una de las curiosidades que dejaron las Elecciones Generales en Paraguay fue la elección del senador del artista plástico y activista Rafael Esquivel, conocido bajo el seudónimo de Mbururú, que presenta un inconveniente para ocupar su banca. Se encuentra recluido en la penitenciaría de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, imputado por la supuesta violación de una menor.El militante del partido Cruzada Nacional, movimiento liderado por Paraguayo Payo Cubas —la sorpresa electoral de los comicios al ubicarse en el tercer puesto— cumple prisión preventiva desde el 31 de marzo de 2023 por orden del Ministerio Público paraguayo. Sobre Mbururú pesa una acusación de violación sobre una adolescente de 15 años, delito por el cual también fue imputada la madre de la víctima por el delito de proxenetismo.No obstante, por estar a la espera de juicio y no tener una condena definitiva, Esquivel pudo mantenerse en la fórmula electoral como candidato al Senado, incluso estando privado de libertad. Mbururú fue electo senador al alcanzar 51.397 votos y situarse en la quinta posición de la lista senatorial de Cruzada Nacional.Ahora, el debate en el Congreso de la República recae sobre si se debe habilitar o inhabilitar a Esquivel de cara a la toma de posesión de los congresistas electos el próximo 1 de julio.La parlamentaria Kattya González, electa senadora con 100.083 votos en representación de la Alianza Encuentro Nacional, advirtió su oposición al juramento de Esquivel. "La Cámara de Senadores, una vez constituida, tiene un margen de discrecionalidad que siempre se usó por eso no juró (Horacio) Cartes o Nicanor (Duarte Frutos), a pesar de haber sido proclamados. Hay que ser prudentes y trabajar en eso. Si él está privado de libertad, se trata de una inhabilidad que es insuperable", manifestó González en declaraciones a Última Hora.Basilio Bachi Núñez, también senador electo aunque por el oficialista Partido Colorado, advirtió que Esquivel no debe asumir la banca senatorial "por todos los antecedentes".Sin embargo, el senador más votado en las últimas elecciones, el colorado Silvio Ovelar, sostuvo que no se puede evitar que Esquivel jure como senador dado que sigue sin condena.Por su parte, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA) reclamó a las autoridades que "tomen medidas para evitar que ocupen un lugar en el Poder Legislativo".Esquivel podría pasar hasta 15 años de prisión efectiva, explicó a medios locales la fiscal Viviana Coronel al recordar que el expediente se encuentra en etapa investigativa. "Las diligencias realizadas hasta la fecha ya son suficientes para considerar elementos de convicción que ya vamos a utilizarlos como fundamentos para presentar un escrito de tenor acusatorio", expresó en conversación con Radio Monumental de Asunción.A su vez, la fiscal manifestó ignorar el reglamento del Senado paraguayo respecto a si Esquivel puede o no jurar como senador desde prisión en un escenario que calificó como "una cuestión atípica" debido a que fue imputado antes de ser electo senador.

