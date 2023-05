https://sputniknews.lat/20230506/aseguran-que-la-guerra-contra-el-fentanilo-es-una-lucha-que-eeuu-ya-perdio-1139098661.html

Aseguran que la guerra contra el fentanilo es una lucha que EEUU ya perdió

Aseguran que la guerra contra el fentanilo es una lucha que EEUU ya perdió

La guerra de Washington contra el tráfico y el consumo de fentanilo no triunfará debido a que la estrategia estadounidense es inadecuada y no atiende la raíz... 06.05.2023, Sputnik Mundo

El autor, Eduardo Porter, sostiene que, aun cuando se llegara a implementar la estrategia de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el consumo de drogas como el fentanilo continuará debido, entre otras cosas, a la facilidad con la que se puede producir esta droga.Parte del argumento se sostiene porque incluso funcionarios estadounidenses han aceptado que el consumo de fentanilo no se reducirá con la militarización de la estrategia, de acuerdo con el medio. "El peligro es que, al confrontar este nuevo tipo de droga, nos sentiremos más y más frustrados. Lo enfrentaremos. Literalmente vamos a militarizar la respuesta y no tendrá ningún efecto real en el problema", observó el coordinador del programa de políticas de Drogas de la Oficina de Washington para Latinoamérica, Rodolfo Walsh.Parte del problema de la crisis de opioides en el país norteamericano es que la oferta de las drogas no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado al grado de que sustancias como la cocaína son mucho más baratas de lo que eran hace 10, 20 o 30 años, algo que "no pasa en el mercado cuando el abasto de un producto se reduce".A esto se suma que, a diferencia de drogas como la marihuana, el fentanilo no requiere de campos de cultivo o instalaciones muy grandes, sino que se puede hacer incluso en una cocina. Si bien los precursores chinos son clave para la producción de fentanilo, la materia prima se puede obtener en otras vías para fabricarse hasta en suelo estadounidense, indica Bloomberg. El autor indica que, en países como Portugal, una estrategia que ha reducido el consumo de heroína es la estrategia de control de daños, es decir, atender a los adictos y ayudarlos a rehabilitarse; sin embargo, advierte que este tipo de planes no son llamativos para el electorado estadounidense que prefiere ver una persecución policiaca contra los narcotraficantes."Desafortunadamente, Estados Unidos ya tiene un pie dentro de la campaña política de 2024. Este tipo de estrategias no son lo suficientemente atractivas para ganar la atención del Partido Republicano en comparación con ver en la televisión a los chicos malos cayendo con hardware letal", afirma el articulista.

