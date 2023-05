https://sputniknews.lat/20230508/educacion-comercio-y-salud-los-campos-de-cooperacion-entre-rusia-y-el-salvador-1139178289.html

"Educación, comercio y salud": los campos de cooperación entre Rusia y El Salvador

El embajador Alexander Khokhólikov destacó la cooperación bilateral en áreas como la economía, la salud y la educación. "Nunca imponemos nuestras condiciones"... 08.05.2023, Sputnik Mundo

El embajador de Rusia en Nicaragua —y embajador concurrente para El Salvador y Honduras—, Alexander Khokhólikov, habló el sábado 6 de abril con la emisión salvadoreña La Paz Times sobre distintos temas, entre ellos la relación entre su país y El Salvador."Trabajo en esta región desde hace mucho tiempo, porque en 1998 fui quien abrió la representación diplomática en Guatemala como encargado de negocios", explicó Khokhólikov al conductor del programa, el periodista Medardo Alfaro."Es un gusto trabajar y buscar los campos de cooperación, de amistad, de hermandad y aquí estamos exactamente para este propósito", reiteró el representante del Kremlin en Centroamérica.Khokhólikov recordó que la relación diplomática entre Rusia y El Salvador inició formalmente a comienzos de la década de 1990, y destacó que de a poco ambos países se han ido acercando."Las relaciones diplomáticas fueron establecidas en 1992, en 1993 nuestro primer embajador entregó las cartas credenciales al presidente de El Salvador. Después en 1995 fue acreditado el embajador honorario de nuestro país en El Salvador. En 2012 ustedes abrieron la embajada en Moscú. Y en 2014 nosotros abrimos nuestra representación diplomática en San Salvador", relató el representante diplomático."Hay un campo muy importante que podemos desarrollar, porque para desarrollar las relaciones bilaterales en todas las esferas es necesario primeramente crear la base jurídica. Sí hay más comercio, más flujo turístico, más intercambio científico-técnico, tecnológico, comercial, cultural. Lógico que eso requiere levantar la representación en el país de residencia, como nosotros decimos. Espero que paso a paso nosotros nos acerquemos", abundó.Una de las claves de esta integración, explicó a la prensa local, es haber puesto el foco no en la política sino en áreas donde la colaboración puede traer aparejado un desarrollo para ambos países, como la economía, la educación, y la salud.Khokhólikov señaló el trabajo en conjunto entre universidades de su país y El Salvador, con Rusia ofreciendo becas completas, ya que señaló que la excelencia profesional es clave para el desarrollo de los países, poniendo como ejemplo a Japón, que sin tener recursos naturales se ha transformado una economía fuerte gracias a su desarrollo tecnológico."Otro campo, además de educación y económico comercial, es la salud. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos un proyecto emblemático: una empresa biotecnológica que produce vacunas contra gripe, contra papiloma humano, contra COVID-19", especificó el embajador."Otro campo de cooperación es la cultura, como he dicho, la parte de nuestra visita esta vez es divulgar la música clásica al estilo ruso. Rachmaninoff es un músico totalmente ruso", señaló.En ese sentido, el diplomático señaló que Rusia nunca impone condiciones para trabajar con otros países, especialmente en cuestiones vinculadas a la política interna, "porque el desarrollo de la humanidad requiere de la cooperación"."Nosotros estamos prestando la ayuda, la cooperación con otros países, por ejemplo, enviamos a Nicaragua buses para renovar la flota urbana, y hay mucho interés de la parte hondureña de nuestros buses", señaló.De esta manera, el diplomático contrastó —aunque sin decirlo explícitamente- la actitud de Rusia con la de EEUU, que históricamente ha exigido a los países latinoamericanos —y no solamente a ellos— una sumisión absoluta a sus designios como condición para trabajar con él.Y rechazando las críticas de que Rusia se está quedando solo debido a las sanciones impuestas por Occidente, Khokhólikov recordó cómo se han reforzado los lazos con Asia, África y América Latina, región subcontinental que no apoyó la guerra económica de la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— contra Moscú."América Latina es la región de la benevolencia y la política para nosotros, de la complementariedad económica", explicó el diplomático, quien recordó que su país está "a favor del nuevo orden mundial, multipolar, más justo y más equitativo".

