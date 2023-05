EEUU fomenta el colapso de Francia y Alemania mientras aprovecha la "Europa débil"

https://sputniknews.lat/20230508/eeuu-fomenta-el-colapso-de-francia-y-alemania-mientras-aprovecha-la-europa-debil-1139197983.html

Las acciones de EEUU han avivado la división entre Francia y Alemania, ambas sumidas en la agitación interna, ya que sus dirigentes ya no representan la... 08.05.2023

Washington está rediseñando a propósito la dinámica de poder en el continente europeo, sacando provecho de una "Francia débil" y una "Alemania débil", declaró Magnier.En palabras del veterano corresponsal de guerra, EEUU se aprovecha de un continente "debilitado". Todo esto tiene lugar en el contexto de la actual guerra proxy liderada por EEUU contra Rusia en Ucrania, cuyas consecuencias ayudan a la Administración de Washington a explotar aún más la agitación interna que afecta a Francia y Alemania, afirmó.Todo sucede mientras que en Francia se escucha con cada vez más frecuencia "hoy tienen a Macron, mañana tendrán a Marine Le Pen", y en Alemania, "Scholz se erige en apoyo de los intereses estadounidenses, dejando de apoyar a la población alemana y sus necesidades", subraya el veterano corresponsal de guerra.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, "ya no son líderes ni siquiera en sus propios países", señaló. Aunque siempre ha existido rivalidad entre Francia y Alemania, Magnier reflexionó desde que la crisis de Ucrania se agravó a principios de 2022, las sanciones occidentales que dañan a los propios países europeos han exacerbado la crisis energética, por lo que los dos países europeos no pudieron hacer "un frente unido" contra Estados Unidos.Francia se ha visto inmersa en sus problemas internos, enfrentándose a protestas generalizadas por la impopular reforma de las pensiones de Macron que aumenta la edad de jubilación. En Alemania, la coalición de gobierno tripartita formada por los socialdemócratas (SPD), los verdes ecologistas y el Partido Democrático Libre (FDP) ha tenido una cantidad de disputas sobre numerosos asuntos. Después, los dos países se discreparon en asuntos energéticos y de defensa. En consecuencia, Francia y Alemania no consiguieron hacer frente común e impedir que Estados Unidos adoptara la ley de Reducción de la Inflación (IRA).Firmada por el presidente estadounidense Joe Biden en agosto de 2022, la IRA ofrece créditos fiscales para los coches eléctricos fabricados en Norteamérica y da prioridad a las cadenas de suministro de baterías estadounidenses, promete grandes subvenciones e incentiva a los productores europeos a trasladar sus empresas a EEUU.Todo esto fue impulsado a pesar de las quejas de los Estados miembros de la UE de que el IRA podría crear nuevas barreras comerciales para los productos europeos. Ahora, Alemania ha entrado en recesión técnica este invierno, de acuerdo con el análisis del Grupo ING, y la potencia industrial europea se enfrenta a pérdidas de competitividad y desindustrialización.Y aun así, Washington presiona a Berlín para que invierta más en el conflicto de poder que está llevando la OTAN en suelo ucraniano, a pesar de que la prensa informa de que el Ejército alemán se enfrenta a escasez financiera y necesita modernizarse urgentemente.Otro signo evidente de "debilidad" fue que Alemania "aceptara que Estados Unidos saboteara el principal gasoducto entre Rusia y Europa", indicó Magnier. El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico. Hersh subrayó que Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. Así pues, el informe indica que los aliados de Alemania en la OTAN atacaron las infraestructuras críticas de la nación, lo que supone otro trago amargo que Berlín se ha visto obligado a tragar.

