Chile: del estallido social a la victoria de la extrema derecha

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó al Partido Republicano, que triunfó en las elecciones del domingo 7 de mayo para el próximo Consejo Constitucional, a no repetir los errores cometidos durante la primera propuesta constitucional. En este marco, "desde el punto de vista de las encuestas, el resultado no es una novedad, ya que la mayoría vaticinaba una victoria de la oposición", sostuvo Gaspar.En este sentido, "estamos ante una derrota de las dos coaliciones que respaldan al Gobierno, pero también para la derecha tradicional", indicó. El partido Republicano, que es una organización que surgió hace relativamente poco pero que ha tenido un rápido crecimiento, "es una derecha dura que no sólo critica al Gobierno sino que también a la derecha clásica", explicó. Sobre ello, "se identifica con lo más clásico del conservadurismo y muchos de sus miembros han dicho que no creen en una reforma de la Constitución", dijo.En Chile el progresismo vive un severo desgasteEn este contexto, "el Gobierno de Boric está en una condición de minoría, tanto en el Congreso y la opinión pública, por lo que está muy debilitado", enfatizó. Además de los efectos de la pandemia, "el ingreso de una ola migratoria y el fenómeno de la violencia urbana ha generado una demanda de orden y una crítica a las autoridades", indicó. Como resultado de ello, "pasamos de una sociedad que demandaba cambios sociales e igualdad en 2019, a una que ahora demanda seguridad y protección", concluyó.Órgano de las Naciones Unidas investiga a Perú por situación de Derechos HumanosVarias organizaciones sociales critican al Gobierno de Boluarte por su accionar para frenar las protestas, en un país donde "hay una situación muy crítica en materia de derechos humanos", afirmó a Sputnik el analista Nicolás Fuentes Parodi.La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este 8 de mayo su apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional luego de haber afirmado que ellas fueron responsables de los protocolos que se utilizaron durante las protestas ciudadanas contra el Gobierno. En este marco, "queda claro que hay una situación muy crítica en materia de derechos humanos, sin haber señales de preocupación por parte del Gobierno", indicó el coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos.En este sentido, "la visita del 8 al 17 de mayo del relator de las Naciones Unidas para el derecho de la manifestación y reunión pacífica es muy significativa, considerando que a la fecha de hoy, la represión policial implicó unas 70 víctimas mortales", indicó Fuentes Parodi.Por lo tanto, "consideramos ello muy importante", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de la cooperación en materia de bioeconomía para la configuración de bienes públicos globales.TeatroEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con Sebastián Calderón, con quien dialogamos sobre su obra "Otros problemas de humanidad", la cual se presenta con siete únicas funciones los sábados y domingos de junio en la Sala 2 del Teatro Circular de Montevideo.

