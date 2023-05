La derecha fue la ganadora de la elección de consejeros constitucionales en Chile

https://sputniknews.lat/20230508/la-derecha-fue-la-ganadora-de-la-eleccion-de-consejeros-constitucionales-en-chile-1139186471.html

08.05.2023

En contraparte, la centroizquierda fue la gran derrotada de la jornada al no obtener ningún cupo en el órgano.Este 7 de mayo 15,1 millones de chilenos estaban convocados a elegir los 50 miembros del Consejo Constitucional, órgano que estará a cargo de redactar una nueva propuesta de carta magna. Este segundo intento fue un acuerdo entre los partidos políticos tras el rechazo al texto de la Convención Constitucional que expresó la ciudadanía del país sudamericano el 4 de septiembre de 2022.El líder del partido de derecha, José Antonio Kast —que compitió con el ahora presidente, Gabriel Boric, en el balotaje de 2021— tras los cómputos entregados por el Servicio Electoral, donde el Partido Republicano tuvo 22 escaños, dijo que "no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien"."Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado, que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, migratoria, económica, social (salud, educación, vivienda y tantas otras) donde todo sube, suben los homicidios, sube la migración, las listas de esperas y personas viviendo en campamentos", señaló Kast."Podemos estar contentos porque logramos una meta importante. Es tiempo de trabajar en unidad por el bien de Chile", agregó. Con el 90.68% de las mesas escrutadas, los resultados de la votación fueron las siguientes:Los republicanos obtuvieron más de dos tercios de los cupos del Consejo, lo que se traduce en que tendrían poder de veto en la votación de las normas al interior del Consejo Constitucional, puesto que se requieren de tres quintos de los consejeros para su aprobación. Además, si se le suman los 11 cupos obtenidos por Chile Seguro, la derecha podría aprobar las normas sin la necesidad de llegar a acuerdos con el Gobierno o centroizquierda.El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, desde el comando de Unidad para Chile, señaló que "los resultados no son una buena noticia para quienes creemos en los cambios".El Presidente Gabriel Boric se dirigió al país ante los resultados de la elección de consejeros. El mandatario invitó al Partido Republicano "a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento".Además, agregó que "este día se ha cumplido una nueva etapa del proceso constituyente iniciado el 2019 en momentos difíciles para nuestra patria", en referencia al estallido social de octubre de ese año.La gran cantidad de votos nulosPrevio a las elecciones de este 7 de mayo, algunos parlamentarios y dirigentes políticos llamaron a votar en blanco o nulo en la elección del Consejo Constitucional, como una forma de cuestionar la legitimidad del proceso. Además, diversas organizaciones sociales y políticas se agruparon en el Comando Yo Anulo, para criticar el acuerdo entre partidos políticos que dio inicio a este nuevo proceso constituyente.El exdiputado Hugo Gutiérrez, también exconvencional del Partido Comunista (PC), fue uno de los primeros en apoyar la opción de anular. El político advirtió a través de un tuit que "actuará con objeción de conciencia, no participando de este fraude democrático".El senador independiente Karim Bianchi, en conjunto con los diputados independientes Camila Musante y Hernán Palma, formuló un llamado público a la ciudadanía para que votara nulo en esta elección de consejeros constitucionales."Los expertos [que están trabajando el anteproyecto de carta magna] están demostrando ser unos monigotes, unos títeres de los partidos políticos, redactando todo para la perpetuidad de los partidos", agregó.Bianchi acusó que la derecha y la izquierda buscan fijar las condiciones para eliminar al mundo independiente y los partidos emergentes. "Si la constitución anterior tenía atisbos de [ser] antidemocrática, creo yo que en lo que se está rayando es mucho mayor".¿Cómo se está desarrollando el proceso constituyente?Previo al Acuerdo por Chile, pacto que dio inicio a este segundo intento para cambiar la constitución impuesta por Augusto Pinochet (1973 - 1990) en dictadura, las fuerzas políticas, a excepción del Partido Republicano, acordaron una serie de bases constitucionales para este nuevo proceso. Una de ellas es considerar a Chile como una república democrática, cuya soberanía reside en el Estado "unitario y descentralizado". Además, se reconoce al país como un "Estado social y democrático de derechos", con división de poderes: poder ejecutivo, judicial y legislativo.Para cumplir las bases constitucionales acordadas por los partidos políticos, el parlamento creó el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 12 integrantes y que tendrá la función de revisar que las normas aprobadas no contradigan las 12 bases constitucionales contempladas en el Acuerdo por Chile.El 6 de marzo, se instaló el Panel de Expertos, en la sede antigua del Congreso Nacional, que son 24 miembros designados por los partidos políticos y que deberán redactar una propuesta de anteproyecto constitucional para entregárselo al nuevo órgano electo.El Consejo Constitucional, electo durante este 7 de mayo, comenzará sus labores el próximo 7 de junio y tendrá cinco meses para elaborar la propuesta definitiva de nueva constitución, que, como la anterior, se plebiscitará el 17 de diciembre.

