El presidente Nayib Bukele celebró que en sus casi cuatro años de Gobierno hubo 365 días, no consecutivos, sin registro de homicidios. En otro orden, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que repelió la ofensiva militar de Ucrania. Estas y más noticias en 'En órbita'.

¿El Salvador es el país más seguro de América Latina? ¿El Salvador es el país más seguro de América Latina?

El mandatario del país centroamericano sostuvo que, con el dato cerrado al 10 de mayo de 2023, El Salvador es "el país más seguro de toda América Latina".Bukele también publicó un video que compara la situación actual con la anterior a su toma de posesión, el 1 de junio de 2019.En aquel momento, según dijo, El Salvador era considerada una de las naciones más peligrosas de Latinoamérica. El presidente subrayó que en los 10 años anteriores a su asunción se había registrado tan solo un día sin homicidios.Sin embargo, el analista se refirió a la "ausencia de información" con respecto a "otros tipos de criminalidad como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas o el tráfico de vehículos".Para el entrevistado, la forma en la cual el Gobierno podrá capitalizar políticamente estos resultados en materia de seguridad pública "aún es incierta”."Una gestión de Gobierno no solo se mide por seguridad, sino también por salarios, salud y educación", afirmó."En relación con el plan de lucha contra las pandillas, hay un elemento social [el entramado de las familias de los detenidos, por ejemplo] que no se ha discutido en profundidad y está pendiente", sostuvo el sociólogo.Los datos de la Policía Nacional indican que 2015 fue "el año más violento" en lo que va de siglo para el país centroamericano, con una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. "Fueron 6.656 homicidios", declaró el entrevistado."Considero que decir que 2015 fue el año más violento en El Salvador es un exceso. Los datos de 1994 arrojaron 7.673 homicidios, y 7.877 en 1995. Ambas son las cifras más altas desde la guerra civil" (1979-1992), apuntó el experto.Al cierre de 2022 el indicador bajó a 7,8, y algunos especialistas prevén que se reducirá entre 1,9 y 2,5 este año.Entre las pandillas más peligrosas de El Salvador se encuentra la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, surgidas en la década de 1990 entre salvadoreños deportados de EEUU.De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de este año el país centroamericano acumula 95 días en los que no se registraron asesinatos. Fueron 22 en enero; 21 en febrero, 20 en marzo, 24 en abril y ocho en lo que va de mayo.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las declaraciones del primer ministro de Perú, Alberto Otárola, sobre posibles manifestaciones contra el Gobierno en la capital, Lima, durante el mes de julio.El jerarca dijo que no se realizarán. Su mensaje llegó luego de que varias organizaciones sociales anunciaran una nueva "Toma de Lima" para ese mes."La Toma de Lima" es el nombre de una convocatoria de organizaciones civiles de provincias para acudir a la capital y protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.Las movilizaciones iniciaron en diciembre, cuando la mandataria sustituyó en el cargo a Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras acusarlo de intentar un autogolpe de Estado.Conversamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.En otro orden, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que la ofensiva militar de Ucrania fue repelida.Previo a este mensaje, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció que sus Fuerzas Armadas necesitan más tiempo para ejecutar una "contraofensiva", en el marco de la operación militar de Moscú en el país.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

