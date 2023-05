https://sputniknews.lat/20230512/satisfacen-la-apelacion-del-comite-paralimpico-ruso-a-anular-la-membresia-del-comite-internacional-1139375134.html

Satisfacen la apelación del Comité Paralímpico ruso a anular la membresía del Comité Internacional

Satisfacen la apelación del Comité Paralímpico ruso a anular la membresía del Comité Internacional

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal de Apelación del Comité Paralímpico Internacional (CPI) admitió el recurso del Comité Paralímpico de Rusia (CPR) sobre la... 12.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-12T12:39+0000

2023-05-12T12:39+0000

2023-05-12T12:39+0000

internacional

rusia

sociedad

⚽ deportes

comité paralímpico internacional (cpi)

coi

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107717/58/1077175889_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_cf41ae2a6ac09563a927473eaf3b0c35.jpg

La corte, según la nota, indicó que la Asamblea General del CPI extraordinaria "no presentó pruebas concluyentes que confirmaban las conclusiones sobre la violación de las obligaciones del CPR sobre la membresía en el CPI".El texto agrega que "la membresía del CPR no puede ser suspendida por los riesgos de que los eventos del CPI se usan para la propaganda política, ya que debe ser establecido el hecho de la infracción de las obligaciones de la membresía y no el riesgo de su violación". El 28 de febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El CPI siguiendo las recomendaciones, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022. Sin embargo, el 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales. Rusia, a su vez, declaró que la mayoría de los países miembros del COI avalan la vuelta de Rusia al deporte mundial y no se dejan llevar por un grupo de Estados que están dispuestos a todo, incluido el chantaje en forma del boicot de competiciones deportivas en perjuicio de atletas y espectadores.

https://sputniknews.lat/20230504/la-federacion-sueca-de-esgrima-prohibe-a-sus-atletas-competir-con-rusos-y-bielorrusos-1139016099.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, sociedad, ⚽ deportes, comité paralímpico internacional (cpi), coi, 🌍 europa