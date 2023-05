https://sputniknews.lat/20230516/como-las-sanciones-impuestas-por-eeuu-destruyen-economias-y-causan-muertes-y-pobreza-1139509248.html

"Cómo las sanciones impuestas por EEUU destruyen economías y causan muertes y pobreza"

Un artículo en el prestigioso diario 'South China Morning Post' señala los graves daños que provoca la guerra económica que libra EEUU para intentar debilitar... 16.05.2023, Sputnik Mundo

Una columna publicada en el medio asiático comienza mencionando los reportes que indican que los países que conforman el G7 buscan adoptar medidas para contrarrestar la "coerción económica" de un país "no identificado". Pero todos sabemos de qué nación se trata.El articulista dice que la hipocresía en este escenario "es demasiado evidente para dejarla pasar". Para graficar su afirmación, lo que recomienda el articulista es la lectura del informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington, sobre los "horrendos" efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos en poblaciones específicas, con un enfoque especial en Irán, Afganistán y Venezuela."Si quiere saber cómo la coerción económica real ha destruido economías enteras, ha reducido a poblaciones enteras a la pobreza extrema y ha causado innumerables muertes innecesarias", sugiere el columnista, lea el documento, y repasa algunas de los dramáticos señalamientos que contiene."Hoy, un asombroso 27% de los países están sujetos a sanciones de diversa intensidad", denuncia. Dado que en conjunto representa el 29% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, las sanciones no solo empobrecen a las poblaciones, sino que también causan un lastre significativo en la economía del planeta."Mientras que Estados Unidos gastó el 25% del PIB en la lucha contra la pandemia, Venezuela pudo reunir menos del 1%. En términos reales, su PIB per cápita cayó en un aterrador 72% y los ingresos del petróleo se redujeron en un 93%. El colapso económico inducido por Estados Unidos ha generado un éxodo masivo de uno de cada cuatro venezolanos, muchos de los cuales ahora terminan en la frontera de Estados Unidos", señalan."Las sanciones tampoco son una opción de bajo costo para que Estados Unidos las imponga prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. La avalancha de solicitantes de asilo de América Latina a la frontera sur de los Estados Unidos es un buen ejemplo. Como reconocieron 21 demócratas de la Cámara de Representantes en una carta abierta enviada al presidente de EEUU, Joe Biden, la semana pasada, 'los expertos están ampliamente de acuerdo en que las sanciones generalizadas de EEUU son un factor crítico que contribuye al aumento actual de la migración'".De esta manera, señala, muchos de estos migrantes son victimizados tres veces: por sus propios gobiernos al empujarlos al exilio, por las sanciones de los EEUU y por el sistema de control de inmigración abusivo y disfuncional norteamericano.Y añade: "Lo que es peor para Washington es que las sanciones patrocinadas por EEUU casi nunca funcionan, al menos en lo que respecta a su justificación ostensible: galvanizar a la oposición interna y al pueblo contra el gobierno objetivo para el cambio de régimen. A menudo, el liderazgo objetivo solo despierta sentimientos antiestadounidenses o nacionalistas".Para lo que sí funcionan las sanciones, ironiza el autor, es para destruir las economías de los países. "Al igual que la guerra con aviones no tripulados, la guerra económica librada mediante sanciones por parte de quienes las ejecutan puede parecer incruenta. Pero la realidad sobre el terreno puede ser igual de terrible", concluye el artículo.

