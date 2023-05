https://sputniknews.lat/20230516/la-aie-eleva-su-prevision-de-la-demanda-mundial-de-petroleo-en-2023-1139513583.html

La AIE eleva su previsión de la demanda mundial de petróleo en 2023

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mejoró su previsión de la demanda global de petróleo hasta unos 102 millones de barriles diarios... 16.05.2023, Sputnik Mundo

economía

📈 mercados y finanzas

aie

petróleo

En la edición anterior del informe, la AIE había pronosticado que la demanda iba a incrementar 2,0 mb/d, hasta 101,9 mb/d. El documento señala en particular que la recuperación de la demanda en China sigue superando las expectaciones. En marzo pasado, por ejemplo, alcanzó el máximo histórico de 16 mb/d.Asimismo, la AIE volvió a revisar al alza su previsión de la extracción de petróleo en Rusia en 2023, al situarla en 10,7 millones de barriles diarios.Según la agencia, la producción petrolera de Rusia en 2023 se reducirá en 350.000 barriles diarios en comparación con 2022. En su proyección anterior, la AIE afirmó que la extracción petrolera rusa caería en 530.000 barriles.La OPEP y los productores independientes excluyen los datos de la AIE de sus informes por falta de objetividad, sustituyéndolos por las cifras de las empresas de análisis Wood Mackenzie y Rystad Energy.La OPEP+ reduce su producciónLos países de la OPEP+, comprometidos con un acuerdo para limitar la producción de petróleo, redujeron su producción en 400.000 barriles por día (b/d) en abril, aumentando la capacidad de reserva hasta 4,1 millones de b/d, informó la Agencia.Al mismo tiempo, la producción de petróleo de los 23 países de la OPEP+ (incluidos los exentos de cuotas) disminuyó en 290.000 b/d hasta 43,94 millones en abril. La mayor parte de la reducción, indicó la AIE, se registró en Irak y Nigeria —en 500.000 b/d— sin embargo fue compensada por el restablecimiento de la producción en Angola y crecimiento en otros países.En particular, en Irán, que no está sujeto a las cuotas de la OPEP+, la producción de petróleo alcanzó un máximo de tres años. También aumentaron la producción Venezuela (no participa en el acuerdo) y Arabia Saudí, agregó.La producción sólo de la OPEP disminuyó en 310.000 b/d, hasta 28,85 millones de b/d, mientras que la de los países no pertenecientes a la OPEP, aumentó en 20.000 b/d hasta 15,09 millones.A principios de abril, varios países de la OPEP+, incluida Arabia Saudí, anunciaron que recortarían voluntariamente la producción en 1,16 millones de b/d (por encima de las cuotas actuales) desde mayo hasta finales de año, Rusia extendió su recorte voluntario en 500.000 b/d hasta finales del año.La AIE señaló que se predijo un déficit sustancial en la segunda mitad de 2023, y los nuevos recortes podrían exacerbarlo y hacer subir los precios, mientras que la inflación "ya está afectando a los consumidores vulnerables, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo".En mayo de 2020, los países de la OPEP y 10 productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero de 9,7 millones de barriles diarios para estabilizar el mercado, tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.Los términos del acuerdo se ajustaron entonces varias veces, y a partir de agosto de 2022 la alianza pasó a la etapa final para eliminar los recortes. El pasado octubre, la OPEP+ pactó un recorte de producción de dos millones de barriles diarios a partir de noviembre que conserva hasta el momento.

