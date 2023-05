https://sputniknews.lat/20230516/presidente-de-eeuu-se-reune-el-16-de-mayo-con-el-congreso-por-el-limite-de-la-deuda-1139506236.html

Presidente de EEUU se reúne el 16 de mayo con el Congreso por el límite de la deuda

Presidente de EEUU se reúne el 16 de mayo con el Congreso por el límite de la deuda

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, se reunirá el 16 de mayo con los líderes del Congreso para continuar las negociaciones sobre el... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T01:42+0000

2023-05-16T01:42+0000

2023-05-16T01:42+0000

economía

eeuu

joe biden

kevin mccarthy

mitch mcconnell

casa blanca

📰 crisis bancaria (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139506721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ff1822ffb16c5bcfa147162630ad1bb.jpg

"Por la tarde, Biden se reunirá con Kevin McCarthy, el líder Chuck Schumer, el líder Mitch McConnell y el líder Hakeem Jeffries en la Casa Blanca", dice el comunicado. McCarthy dijo antes que no hubo avances en las negociaciones desde que Biden y los cuatro líderes del Congreso se reunieron la semana pasada para reanudar las conversaciones sobre el aumento del límite de la deuda. El domingo, Biden dijo que es optimista respecto a las negociaciones, pero McCarthy dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes (15 de mayo) que las conversaciones no están en un buen momento. Sin embargo, Biden y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, emitieron declaraciones separadas la semana pasada asegurando al público estadounidense que EEUU no incumpliría con el pago de su deuda. La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso se han visto envueltos en una disputa sobre un acuerdo que evitaría un incumplimiento nacional sin precedentes a partir de junio.

https://sputniknews.lat/20230512/de-que-forma-podria-perder-liderazgo-eeuu-si-no-paga-sus-deudas-1139343567.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, kevin mccarthy, mitch mcconnell, casa blanca, 📰 crisis bancaria (2023)