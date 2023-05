https://sputniknews.lat/20230517/juan-grabois-los-movimientos-populares-construyen-gobiernos-transformadores-1139556564.html

Grabois, precandidato argentino: "Los movimientos populares construyen gobiernos transformadores"

Grabois, precandidato argentino: "Los movimientos populares construyen gobiernos transformadores"

En tiempos de campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en Argentina, el activista social y precandidato por el Frente de Todos, Juan Grabois... 17.05.2023, Sputnik Mundo

El precandidato a presidente para las elecciones que se desarrollarán este año en Argentina, Juan Grabois, realizó recientemente un viaje a Uruguay, donde se reunió con el expresidente José Mujica y presentó su libro Los Peores.Particularmente, "esta publicación es sobre la dignidad del trabajo que no se le reconoce a un montón de sectores que están en los asentamientos y que trabajan en las actividades informales, vendiendo en la calle y juntando cartones", indicó. En este sentido, "es una defensa de la fracción organizada del sector de la economía popular", expresó. Son estas organizaciones "las que construyen Gobiernos populares y transformadores", expresó Grabois.Hacia una región más soberanaCon respecto a la integración latinoamericana, "con Mujica hablamos de Unasur, sus problemas y potencialidades a futuro, así como de la necesidad de avanzar con pasos concretos que excedan a la foto de la conferencia de presidentes", sostuvo. En este sentido, "a esta altura del partido no tener un pasaporte unificado es un problema", puntualizó. Por su parte, "seguimos usando el dólar como moneda de intercambio, lo cual genera un sin número de intermediaciones que nos hacen mal", concluyó.Corte Suprema de Argentina cada vez más polémicaLas decisiones de esta Corte "no se entienden", dijo a Sputnik el analista Néstor Piccone.El domingo 14 de mayo se produjeron elecciones regionales en las provincias argentinas de La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego. Sin embargo, tras una polémica decisión de la Corte Suprema, las elecciones que iban a realizar en Tucumán finalmente no se concretaron. En lo que atañe a los resultados, "ganó la alianza del Frente de Todos, pero con distintos tonos y tonalidades", expresó Piccone. A modo de ejemplo, "en Salta ganó un hombre que simpatiza con las ideas de Sergio Massa", dijo.Con respecto a la anulación de la Suprema Corte de Justicia, "esto es muy difícil de entender", dijo. De las cuatro personas que la integran, "dos de ellas fueron nombradas por decreto durante el Gobierno de Macri", dijo. Por su parte, "otro de ellos fue un abogado defensor del Grupo Clarín, por lo que esa connivencia con el poder es muy fuerte", expresó. A pocos días de las elecciones, "esto fue una maniobra política muy clara", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de la cooperación en materia de bioeconomía para la configuración de bienes públicos globales.Música uruguayaEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con el dúo Copla Alta, con quienes dialogamos sobre sus proyectos musicales a futuro.

