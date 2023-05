https://sputniknews.lat/20230518/dos-meses-decisivos-moscu-acepta-prorroga-del-acuerdo-de-granos-por-otros-60-dias-1139616287.html

"Dos meses decisivos": Moscú acepta prórroga del 'Acuerdo de granos' por otros 60 días

"Dos meses decisivos": Moscú acepta prórroga del 'Acuerdo de granos' por otros 60 días

"Dos meses decisivos": Moscú acepta prórroga del 'Acuerdo de granos' por otros 60 días

Prórroga del "Acuerdo de granos" por otros 60 díasRusia aceptó la extensión por otros 60 días del acuerdo sobre exportación de granos desde puertos del mar Negro, anunciado este miércoles por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pero con el claro entendimiento de que "estos dos meses serán decisivos" para que se tomen en consideración los intereses rusos en el ejercicio de este pacto."Con los esfuerzos de nuestro país, el apoyo de los amigos rusos y la contribución de nuestros amigos ucranianos, la iniciativa de [exportación de] grano del mar Negro ha sido extendida por otros dos meses", declaró el mandatario turco. Poco después, ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó la prórroga del pacto.Techo de deuda: ¿EEUU ante un abismo histórico?Este martes la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, avisó en un discurso ante banqueros estadounidenses que un posible impago de deuda pública en EEUU puede causar el colapso de varios mercados financieros y un "pánico a nivel global, que provocará medidas al margen, corridas y ventas forzosas".Chile aprueba impuesto a la producción de cobre y litioEl Congreso de Chile aprobó el proyecto de "royalty minero" que impone tributos a las grandes empresas mineras dedicadas a la extracción de cobre y litio. Las negociaciones para esta ley duraron casi cinco años, pero ahora ya fue aprobada por ambas Cámaras y espera ser promulgada por el ejecutivo.La ley establece distintos porcentajes para empresas de diferente tamaño, pero cuenta con un límite máximo del 46,5% para las que producen más de 80.000 toneladas al año. Con este impuesto, el Gobierno espera poder recaudar 1350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares se repartirán entre las regiones y municipios. Esta ley es fundamental para dos planes del Gobierno de Boric: la reforma tributaria y la Estrategia Nacional del Litio.Metro de Moscú: un anhelo para los bogotanosLa capital rusa celebró esta semana el 88º aniversario de uno de sus símbolos más queridos y emblemáticos, el Metro de Moscú. Pero esta maravilla de la ingeniería es también un anhelo de los ciudadanos de Bogotá, una posibilidad que por distintos motivos ha ido quedando postergada. El concejal bogotano Carlos Carrillo, explicó "la razón por la que Bogotá no tiene metro es por la 'mezquindad' de la clase política bogotana", en referencia a los más de 70 años en los que no se ha construido el metro en la ciudad.Para Carrillo es inexplicable cómo una ciudad que alcanza los 11 millones de habitantes aun no tenga un sistema de trasporte a la medida de las necesidades de sus pobladores. "Que una ciudad como esta no tenga un sistema de transporte masivo real como es el 'Metro de Moscú', o de cualquier otra gran ciudad del mundo, equivale a no tener acueducto o no tener electricidad", indicó Carrillo resaltando que "es una infraestructura básica".Futgital: torneo de mini fútbol mixto, que mezcla lo digital y lo realEl vínculo del universo virtual, con el mundo real, ha dado lugar a nuevas formas de competencias deportivas. Así, durante el foro de Kazán en Rusia este mes de mayo, se ha llevado a cabo un interesante y novedoso torneo de futbol mixto, que ha mezclado el fútbol digital del play station, con el fútbol sala real. De ahí que su nombre sea Futgital.La competición de Futgital consiste en que dos equipos primero compiten en la consola de videojuegos, y al término de este encuentro, las escuadras se miden en una cancha real de fútbol sala, donde el resultado final sobre el terreno de juego definirá al ganador, según los goles acumulados en ambos juegos, digital y físico. En el torneo en Kazán participan 8 equipos que representan a seis países –Argentina, Brasil, Uruguay, Serbia, Irán y Rusia– que cuentan con 80 participantes, incluidos 56 atletas.Luciano Cedrola, portero del equipo argentino, señala: "El torneo es muy interesante, novedoso, muy parejo, y lo estamos disfrutando. Respecto a Rusia, habíamos escuchado muchas cosas allá, pero realmente estamos muy contentos, todo muy tranquilo, muy agradable, la gente nos ha tratado muy bien así que muy contentos".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

