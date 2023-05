https://sputniknews.lat/20230518/las-organizaciones-sociales-coparon-buenos-aires-para-protestar-contra-el-fmi-1139623328.html

Las organizaciones sociales coparon Buenos Aires para protestar contra el FMI

Movimientos sociales se unieron para demandar al Gobierno más ayudas sociales y criticar los ajustes que impone el Fondo Monetario Internacional. En otras... 18.05.2023, Sputnik Mundo

Esta semana se llevó a cabo la Marcha Federal Piquetera, que culminó este jueves 18 en la Ciudad de Buenos Aires con protestas de múltiples organizaciones sociales. En esta oportunidad, marcharon juntas tanto las opositoras como las oficialistas, unidas en el reclamo por una mejora en los ingresos de los sectores más empobrecidos, ante una inflación que supera el 108,8% interanual.Las demandas exhibieron las diferencias entre estos movimientos. Algunos referentes, como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, pidieron la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien antes había cuestionado a los referentes piqueteros por permitir niños en sus marchas y dejar que "hagan sus necesidades en un cantero, y a dormir a la intemperie".En Cara o Ceca hablamos con Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).Castro indicó que "durante los dos primeros años, el Gobierno cumplió con todo lo que prometió", pero que paulatinamente vio "un ninguneo y un rechazo a los movimientos populares".Además, negó que estuviera buscando que "se vaya la ministra [Victoria Tolosa Paz]. No estamos planteando eso, pero sí que se ordenen los recursos que les faltan a nuestras organizaciones. Tenemos un acuerdo gremial con tres puntos centrales que queremos que se cumplan. Pero realmente hay mucha bronca de algunos compañeros". Castro se refirió también a la definición de candidatos del oficialista Frente de Todos para las próximas elecciones tras la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse, y al lanzamiento del referente de su espacio, Juan Grabois."Mi posición es bancarlo a Grabois. Tiene que haber una interna para definir candidaturas: si no la hay, va a ser muy complicado. Si se ponen de acuerdo y hacen un programa, genial, pero si no hay consenso, tiene que haber internas".La pobreza, el "lado oscuro" de EEUUEstados Unidos es presentado a nivel internacional como el país de la libertad y la riqueza, pero esta imagen oculta la pobreza y la desprotección social que ese mismo sistema genera.De acuerdo con el U.S. Census Bureau, en enero del 2021, 37,9 millones de estadounidenses se encontraban en situación de pobreza, lo que representa aproximadamente un 11%.Gloria La Riva, referente del partido "Socialismo y Liberación" de EEUU, conversó con Cara o Ceca y dijo que "la cifra de la pobreza esconde la realidad, porque usan el salario promedio para medirla, pero mucha gente por encima de esa cifra tiene mucha inseguridad. Las estadísticas ocultan el costo de la vida. Por ejemplo, el de la vivienda es altísimo y hay una prohibición de controlar la renta en casi todos los Estados"."Los problemas son la falta de alimentación, el hambre de los niños y la epidemia de la drogadicción. En San Francisco, mueren de dos a tres personas por drogas diariamente. Dicen que más de 100.000 personas murieron el año pasado por los opioides", agregó.Se refirió además a la problemática de la migración en ese país. "Es EEUU quien la genera, imponiendo bloqueos como el de 60 años en Cuba y acusándola falsamente de patrocinar el terrorismo. El año pasado, 335.000 cubanos entraron por México, pero eso lo no lo mencionan y hablan de personas de otros orígenes. Esconden el hecho de que la política de sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua está atrayendo a mucha gente con dificultades económicas por culpa del bloqueo".

