"El impago no es una opción": Biden confía en un acuerdo con los republicanos sobre la deuda

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que incurrir en un impago para EEUU "no es una opción" y expresó la confianza en llegar a un... 21.05.2023, Sputnik Mundo

El mandatario reafirmó "la necesidad de considerar la estructura fiscal además de recortar el gasto" y recordó que propone "recortes y gastos de más de un billón de dólares". Para Biden, "es hora de que los republicanos acepten que no hay un acuerdo bipartidista que se haga únicamente en sus términos". Al mismo tiempo, Biden admitió que los republicanos podrían provocar el impago. "No puedo garantizar que ellos no forzarían un default haciendo algo escandaloso", destacó.El mandatario estadounidense mencionó que su administración está analizando el alcance de la Decimocuarta Enmienda, para evaluar qué poderes le otorga en este sentido. Dicha enmienda señala en particular que la validez de la deuda pública de EEUU, autorizada por ley, no deberá ser cuestionada.El presidente añadió que planea mantener una conversación con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, durante su vuelo de regreso a Washington. Las negociaciones sobre el techo de la deuda ya obligaron a cancelar los viajes del presidente Biden a Australia y Papúa Nueva Guinea. A fines de abril, los representantes republicanos aprobaron una legislación para elevar el techo de la deuda a cambio de recortes en el gasto federal y otras medidas para reducir el déficit. Sin embargo, los senadores demócratas y Biden rechazaron la propuesta, diciendo que no tenía posibilidades de convertirse en ley. EEUU podría incumplir sus obligaciones financieras tan pronto como el 1 de junio si no se eleva el techo de la deuda, advirtió el Departamento del Tesoro a principios de mayo.

