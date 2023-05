https://sputniknews.lat/20230522/lula-critica-inaccion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-ante-el-conflicto-en-ucrania-1139710019.html

Lula critica la "falta de fuerza" de la ONU para solucionar el conflicto en Ucrania

Lula critica la "falta de fuerza" de la ONU para solucionar el conflicto en Ucrania

22.05.2023

Tras su visita a la ciudad japonesa de Hiroshima para participar en la cumbre del G7, el mandatario latinoamericano publicó una serie de mensajes en sus redes sociales para hacer notar que el Consejo no cumple su cometido de contribuir a la paz mundial. También lamentó que las negociaciones entre Kiev y Moscú estén estancadas y recordó que "solo la paz evitará que más personas mueran". En ese sentido, dijo que países como el suyo, China, la India e Indonesia están comprometidos con "la construcción de la paz". En abril pasado, Lula propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situación en Ucrania y, de ese modo, terminar con el conflicto. Además, ha insistido en que la Unión Europea y Washington deben enfocarse más en el diálogo y la negociación que en enviar armamento al Ejército ucraniano. El 20 de mayo, desde Hiroshima, el presidente brasileño fue enfático al afirmar que, sin una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será muy complicado que ese organismo recupere su "autoridad política y moral" para tratar de solucionar cualquier conflicto. Según Lula, dicha reforma debe contemplar el ingreso de nuevos miembros permanentes al Consejo. "La solución no reside en la formación de bloques antagónicos o en respuestas que impliquen únicamente a un pequeño número de países. Esto será especialmente importante en este contexto de transición hacia un orden multipolar, que requerirá profundos cambios en las instituciones", observó el mandatario.El mismo secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también se pronunció a favor de una transformación del Consejo: "Es hora de reformar tanto el Consejo de Seguridad como las instituciones de Bretton Woods. Se trata esencialmente de redistribuir el poder según las realidades del mundo actual". En América Latina hay más voces que pugnan por cambios sustanciales en este organismo global fundado en 1945. El canciller de México, Marcelo Ebrard, también ha criticado la "parálisis" del actual Consejo de Seguridad de la ONU. "Hay una parálisis todos los días [en el Consejo]. Ya no hay atención mundial para el Consejo de Seguridad como sí se tiene en el G20", comentó el alto funcionario mexicano en marzo pasado.

