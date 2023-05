https://sputniknews.lat/20230523/un-g7-sin-china-es-solo-un-grupo-de-consulta-con-buenas-intenciones-1139751577.html

Un G7 sin China es solo un grupo de consulta "con buenas intenciones"

Un G7 sin China es solo un grupo de consulta "con buenas intenciones"

El G7 debe incluir a China entre sus filas por su relevancia en el comercio internacional. De lo contrario, el Grupo de las siete economías más... 23.05.2023, Sputnik Mundo

Pekín y Moscú fueron temas centrales de la cumbre realizada entre el 19 y 21 de mayo en Hiroshima. Ambos países fueron criticados por los líderes del G7: Rusia por el conflicto en Ucrania y China por las tensiones en torno a Taiwán y sus supuestas intenciones de militarizar la región del Pacífico. De este modo, el G7 —conformado por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Italia, así como por una representación de la Unión Europea (UE)— expresó una postura abierta contra dos de las naciones que pugnan por un orden multipolar de la geopolítica internacional. Como invitados también estuvieron los líderes de Australia, Brasil, la India, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia. Rusia fue expulsada en 2014 por la adhesión democrática de Crimea. Entre las resoluciones alcanzadas en la cumbre destacan el pronunciamiento del G7 en contra de lo que llamaron un "ascenso inquietante" de la economía china, que tiene participación de casi el 20% en la economía mundial.Incluso los países occidentales acusaron al país asiático de hacer "militarización de vulnerabilidades económicas" para "socavar las políticas exteriores e internas y posicionamientos de los miembros del G7, así como de sus aliados alrededor del mundo".Un Grupo que no entiende el presenteLa analista internacional de la Universidad Finis Terrae (Chile), Vanessa Cárdenas, declaró en entrevista para Sputnik que el G7 se mantiene como un grupo de relevancia para la economía mundial, pero advierte que, al ser también "un órgano de liderazgos y seguridad occidentales", deja fuera a otros grandes actores como China por una cuestión enteramente política e ideológica.El riesgo, sostiene la doctorante en Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional, es que la relevancia del grupo quede rezagada ante los cambios que se registran en la actualidad. Para la especialista esto es solo uno de los síntomas de que este Grupo formado en 1975. Según ella, el G7 insiste en planteamientos de la Guerra Fría, los cuales les impiden adaptarse a las nuevas realidades económicas de un orden multipolar, donde la región asiática cobra mayor relevancia."Y eso lo tienen que entender la Unión Europea y el G7. No se han dado cuenta que hoy no comparten el mismo enemigo, y que, necesariamente para lograr un equilibrio, requieren incluir a China, porque al afectar la economía de este país se afecta la economía internacional. Es un gigante económico y creo que las prácticas de la Guerra Fría pues ya están démodé", sostiene la experta.Medios como The Independent han advertido que el G7 se ha convertido más en "una reliquia de la posguerra" que en un organismo de liderazgo que promueva la estabilidad económica.Por su parte, el diario The New York Times calificó la reciente cumbre del G7 como la reunión del "club de los corazones solitarios", pues los líderes de los países que integran al Grupo pretenden mostrar una imagen de liderazgo mundial, cuando apenas pueden con sus problemas internos.El G7 impide avancesAnte los planteamientos hechos en la reunión del G7, China acusó al grupo de obstaculizar la paz internacional, socavar la estabilidad regional y frenar el desarrollo de otros países y, en general, de la economía internacional."China nunca aceptará las llamadas reglas impuestas por unos pocos. La comunidad internacional no acepta ni aceptará las reglas occidentales dominadas por el G7 que pretenden dividir el mundo basándose en ideologías y valores, y mucho menos sucumbirá a las reglas de pequeños bloques exclusivos diseñados para servir a 'América primero' y a los intereses creados de unos pocos. El G7 debe reflexionar sobre su comportamiento y cambiar de rumbo", subrayó un portavoz del Ministerio de Exteriores de China, en un posicionamiento difundido el 20 de mayo.Una muestra de que el G7 prioriza el tema político antes que el económico, para Vanessa Cárdenas, es que, a pesar de ser uno de los temas fundacionales del grupo y de mayor prioridad, el tema energético quedó opacado por los llamados a frenar a Pekín y por las nuevas sanciones económicas contra Rusia por el conflicto ucraniano. Sobre este punto, la maestra Vanessa Cárdenas señala que la presión por llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia tiene que ver, precisamente, con el hecho de que las sanciones económicas se revirtieron en contra de Occidente, principalmente en el hecho de que Europa se enfrentó a niveles históricos de inflación y una fuerte crisis energética.Durante la reunión del G7, personajes como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se pronunciaron en favor de cambiar el sistema económico financiero actual y apostar por un orden multipolar.Según Vanessa Cárdenas, parte de los cambios manifiestos en el orden político actual tienen que ver con el hecho de que "los conflictos internos se internacionalizan", cuando antes se trataba de conflictos directos entre Estados antagónicamente ideológicos.A esto se suma que, pese al evidente ascenso de potencias como China y la India, organismos como el G7 mantienen una visión que privilegia a Occidente, lo que lo deja fuera de la posibilidad de incidir en mercados donde domina Pekín, como el de Asia-Pacífico, y que los mantiene rezagados en otros temas como el avance tecnológico, el control del ciberespacio y hasta la carrera aeroespacial."Si no se incluye [a China] en el G7, sí se tendrían que sentar a dialogar en algo como lo que hace la OPEP con la OPEP+, donde incluye a otros actores, pero esta falta de inclusión de China manifiesta que el G7 no sólo es un órgano de seguridad económica, sino también de liderazgos y de seguridad occidental que parte también de fines políticos e ideológicos", concluye la analista.

