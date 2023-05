https://sputniknews.lat/20230524/no-quieren-paz-occidente-militariza-a-ucrania-mientras-mantiene-un-hostigamiento-hacia-rusia-1139821555.html

Occidente militariza a Ucrania mientras mantiene "un hostigamiento hacia Rusia"

Occidente militariza a Ucrania mientras mantiene "un hostigamiento hacia Rusia"

En la actualidad, Rusia y sus aliados son hostigados por parte de Occidente, esto en un momento donde la carrera armamentista a nivel global es un eje vital... 24.05.2023, Sputnik Mundo

Esto es en relación a las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, para RT, quien indicó que no existe una verdadera intención por parte de las naciones occidentales, especialmente Estados Unidos, en alcanzar la paz. "No quieren paz, quieren guerra. No quieren cooperación, quieren confrontación. Intentan por todos los medios menoscabar nuestro país", afirmó el también exmandatario ruso."Evidentemente lo que estamos observando es un hostigamiento hacia Rusia y sus aliados, en momentos en que la apuesta es la carrera armamentista y la armamentización de Ucrania. En este sentido no hay espacio para propuestas de paz, ni para un diálogo que permita deshacerse de las hostilidades", precisa la experta en entrevista para Sputnik.Rosas agrega que, a pesar de las propuestas para mediar el conflicto en Ucrania por parte de países como China, la respuesta de Washington y sus aliados ha sido dotar de mayores recursos armamentistas a la nación liderada por Volodímir Zelenski."Occidente está respondiendo con una militarización de Ucrania, lo que evidentemente abona a la continuación de las hostilidades", apunta.Armas nuclearesAcerca del armamento, la mayor preocupación es el nuclear. Medvédev dio a conocer en la charla al medio internacional que no se está tomando en serio el tema y declaró que, en caso de empeorar la situación, la responsabilidad recaerá enteramente en los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).La especialista, quien también es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que, antes de que se diera el conflicto, se había debatido en la Organización que no se usara en una primera instancia este tipo de artilugios, con el fin de fomentar la confianza en Moscú.Pero la situación fue modificándose. "Estados Unidos, sin embargo, cuando Alemania y Canadá propusieron lo del no primer uso [de ese armamento], rechazó esta propuesta y dijo que si se imponían las posturas alemana y canadiense eso proyectaba debilidad de la OTAN ante Rusia. A mí me parece un argumento un poco cuestionable (...). Tras esa situación, la organización mantiene la postura del primer uso de armas nucleares porque [Washington] así lo ha dispuesto", subraya Rosas.A esto se suma que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, EEUU es una de las naciones que ha modernizado su armamento nuclear y que hasta lo contempla en la doctrina de esta índole estipulada por el mandatario Joe Biden.Para Washington, "las armas nucleares estratégicas, aquellas que pueden transportarse a través de misiles balísticos intercontinentales o ser lanzadas desde submarinos, ya no generan disuasión. Su idea es contemplar el uso de armas nucleares tácticas, es decir, como las de Hiroshima y Nagasaki", indica la especialista.EEUU es un obstáculoLa especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala recalca que EEUU, pese a su desgaste hegemónico, es aún la gran barrera para mitigar la querella entre Rusia y Ucrania."La piedra en el camino es Washington porque, obviamente, un mediador en el conflicto comprometerá su capital político y, si China lograra generar un diálogo y cese al fuego, se llevará las palmas. Eso ha pasado en la historia; recordemos cuando EEUU medió entre Egipto e Israel en los años 70 y se firmaron los acuerdos de Campo David. Ahí quien se lució no fue ni Israel ni Egipto, sino Estados Unidos por propiciar el proceso de paz", explica Rosas.En este tenor, se debe tomar en cuenta el discurso estadounidense sobre considerar a la nación liderada por Xi Jinping como una amenaza global."No le simpatiza que China pudiera ser un mediador exitoso en este conflicto, pero lo que he visto es que, tanto a Rusia como a Ucrania les interesa [llegar a un punto en común], solo que aún no hay manera de que EEUU dé su brazo a torcer", expone.

