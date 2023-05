https://sputniknews.lat/20230525/cristina-kirchner-hablo-en-una-plaza-llena-pero-no-dio-definiciones-sobre-el-futuro-del-peronismo-1139867779.html

Cristina Kirchner habló en una plaza llena, pero no dio definiciones sobre el futuro del peronismo

Cristina Kirchner habló en una plaza llena, pero no dio definiciones sobre el futuro del peronismo

Al grito de "una más y no jodemos más", los militantes le pidieron a Cristina Kirchner que sea presidenta otra vez, en este día patrio del 25 de Mayo, que... 25.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-25T22:09+0000

2023-05-25T22:09+0000

2023-05-25T22:09+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

cristina fernández de kirchner

uruguay

lluvias

escasez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/19/1139867623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a698330db15c45a6a842fe0d7e789411.png

Cristina Kirchner habló en una plaza llena, pero no dio definiciones sobre el futuro del peronismo Cristina Kirchner habló en una plaza llena, pero no dio definiciones sobre el futuro del peronismo

La Plaza de Mayo se llenó de militancia peronista para recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en un acto donde la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner dio un discurso de cerca de una hora en el cual recordó a su difunto marido y habló a sus seguidores sobre los logros de sus 12 años de Gobierno —2003 a 2015— y sobre la actualidad del país.Sin embargo, no dio ninguna definición concreta sobre el futuro político del Frente de Todos, a pesar de la expectativa de muchos militantes, ya que aún es una incógnita cómo se organizará la coalición para ser competitiva en las elecciones presidenciales de octubre, donde correría con desventaja frente a la oposición de Juntos Por el Cambio, por la difícil situación económica y las constantes peleas internas.Artemio Lopez, analista político, dijo en Cara o Ceca que "queda clara la centralidad de Cristina en la política nacional" y que "ya hay toda una generación disponible para llevar adelante el programa que va a ser la condición sine qua non de Cristina para el despliegue de las candidaturas"."Yo no creo que haya condiciones políticas y económicas para que haya elecciones internas en el oficialismo", agregó López.Además, criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional logrado por el Gobierno de Alberto Fernández para renegociar la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por Mauricio Macri en 2017, y sostuvo que no se puede continuar con de la misma manera. "En 2019 podríamos haber roto con el FMI si lo planteábamos de antemano y la gente nos daba la fuerza con su voto. Eso nos hubiera ahorrado discusiones posteriores", afirmó.La sequía y la crisis hídrica continúa golpeando UruguayUruguay está sufriendo la peor sequía desde 1949 y eso está afectando a los habitantes de Montevideo y su área metropolitana, que corren serio riesgo de no disponer pronto de agua potable.Esta situación provocó una caída en las reservas de agua dulce del principal embalse del país, y por eso la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) mezcló los suministros con agua del estuario del Río de la Plata. En consecuencia, aumentaron los niveles de sodio y cloruro, lo que afectó su calidad.Pero el futuro próximo no parece más alentador, ya que OSE sostuvo que "no cambiaron las perspectivas" por las pocas precipitaciones de los últimos días y hay reservas para menos de 10 días.Willan Diallutto, periodista uruguayo explicó que "los sectores rurales fueron los primeros en sufrir esto, pero ahora se extendió a la capital del país, donde vive la mitad de la población y dependiendo del río Santa Lucía y su cuenca, que está casi agotada"."El Gobierno está tratando de modificar algunos cauces de agua para evitar la salinización del agua y se está trayendo de EEUU tecnología para la desalinizar el agua desde el Río de la Plata".

argentina

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023), cristina fernández de kirchner, uruguay, lluvias, escasez, аудио