Vicepresidenta argentina Fernández carga contra Corte Suprema en discurso a simpatizantes

Fernández también expresó: "Tenemos que repensar el diseño institucional, argentinos. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. No se sabe sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe que tienen, eso no es de república, eso no es de democracia".