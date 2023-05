https://sputniknews.lat/20230526/liderada-por-cristina-fernandez-una-multitud-celebro-los-20-anos-de-kirchnerismo-en-argentina-1139871885.html

Liderada por Cristina Fernández, una multitud celebró los 20 años de kirchnerismo en Argentina

Decenas de miles de personas poblaron la emblemática Plaza de Mayo para conmemorar el 20º aniversario de la llegada al poder del difunto exmandatario Néstor... 26.05.2023, Sputnik Mundo

El diluvio que atravesó la ciudad de Buenos Aires no impidió que una inagotable multitud llenara la emblemática Plaza de Mayo para conmemorar el día del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007). El público escuchó atento el discurso que dedicó su líder, Cristina Fernández, para homenajear los logros cosechados entre sus dos presidencias y la de su difunto esposo.Al grito de "Cristina presidenta", los asistentes al acto —desde históricas organizaciones sociales hasta simpatizantes autoconvocados— alentaron incansablemente a la vicepresidenta de la Nación, haciendo caso omiso al anuncio de que no se postularía como candidata a ningún cargo en los comicios presidenciales de octubre.El eje central de las reivindicaciones a sus dos mandatos presidenciales (2007-2011 y 2011-2015) fue el relativo a los sueldos de los trabajadores: "Creamos un modelo de inclusión social con buenos salarios. Mi gobierno terminó con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica y la mayor participación de los trabajadores en el PBI", expresó Fernández.La vicepresidenta también hizo mención a su situación judicial —tras la condena a prisión que recibió en la denominada Causa Vialidad— y al intento de magnicidio que sufrió en 2022: "¿Por qué creen que me odian, me persiguen o me proscriben porque nunca fui de ellos. Aunque me quieran matar, yo soy del pueblo", afirmó la dirigente.En un apartado central de su alocución, la líder del kirchnerismo se refirió a la deuda argentina ante el Fondo Monetario Internacional, que fue contraída durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) y renegociada por el actual gobierno del Frente de Todos."Argentina necesita dejar de lado el acuerdo con el FMI y poder desarrollar un programa propio. El préstamo fue político y política también tiene que ser la solución", destacó.Finalmente, la figura central del peronismo hizo mención a la experiencia de gestión del Frente de Todos, que llegó al poder en 2019 tras la decisión de la expresidenta de convocar a Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete que devino en un crítico de la dirigente.Pese a los críticos indicadores sociales que exhibe la actual administración —con una inflación interanual que supera el 108% y una pobreza que azota al 60% de los menores de 18 años—, la vicepresidenta remarcó que "aún con diferencias, este Gobierno es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas".

