La industria armamentística de EEUU estafa al contribuyente en billones por sistemas mediocres

La industria armamentística de EEUU estafa al contribuyente en billones por sistemas mediocres

El Pentágono gasta enormes sumas en sistemas de armas de dudosa utilidad. Daniel McAdams, director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la... 27.05.2023

2023-05-27T02:38+0000

2023-05-27T02:38+0000

2023-05-27T02:38+0000

La corrupción política y una relación de "puerta giratoria" entre el Pentágono y la industria de armas es la razón por la cual tantos sistemas de armas estadounidenses son fracasos costosos, dijo a Sputnik el analista Daniel McAdams.Estados Unidos gasta anualmente la astronómica cantidad de 1 billón de dólares del dinero de los contribuyentes en Defensa: el 40% de todo el gasto militar mundial y más que los siguientes 10 países combinados.Sin embargo, la humillante retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 y los intentos de Washington de armar a Ucrania para un conflicto con Rusia han expuesto la impotencia del inflado complejo militar-industrial.Daniel McAdams le dijo a Sputnik que el hecho de que el Pentágono no obtuviera "valor por el dinero" era solo un síntoma de un problema mayor.El problema central es la "filosofía" estadounidense de la hegemonía militar estadounidense, denominada "dominio de espectro completo". "Esa es la base sobre la que se construye este enorme presupuesto militar. La idea de que tenemos que ser el número uno, la Doctrina Wolfowitz, que nadie puede desafiar nuestro poder", explicó McAdams. "Entonces, cuando comienzas con esa base filosófica, el cielo es el límite cuando se trata de gastar. Puedes gastar todo lo que quieras, porque si te opones a esa guerra de gastos, simplemente no eres estadounidense".El resultado final de esa filosofía es "sistemas de armas que no funcionan tan bien como deberían", como se ve en Ucrania.El analista señaló la cómoda relación entre la industria armamentista, los altos mandos militares, los políticos y los centros de estudio.Esos grupos de expertos "producen documentos de política sobre amenazas, la amenaza de China, la amenaza de Asia, la amenaza de aquí, la amenaza de allá", explicó McAdams. “Entonces, cuanto más dinero ganan [los empresarios de la industria armamentista], más invierten en los grupos de expertos y los medios para exagerar las amenazas y hacer que los estadounidenses crean que necesitan gastar más”.Un buen ejemplo es el avión de combate Lockheed-Martin F-35, vendido en grandes cantidades a la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines de los EEUU junto con docenas de Fuerzas Aéreas en el extranjero, pero que aún sufre numerosos problemas técnicos graves.También criticó el acuerdo de "puerta giratoria" entre el Pentágono y la industria armamentística, ejemplificado por la etapa del general Lloyd Austin trabajando como director de Raytheon Technologies, desde que renunció como comandante del Comando Central del Medio Oriente del Pentágono en 2016 hasta su nominación para secretario de Defensa por el presidente electo Joe Biden en 2020."¿Quién no querría ir a Raytheon y ganar medio millón al año? ¿Quién no querría ser el secretario de Defensa Austin, de ida y vuelta, de ida y vuelta?". preguntó MacAdams. "Cuando estás en el Ejército, no hay forma de que digas, 'sabes qué, realmente no necesitamos gastar tanto en ese sistema', porque después no vas a conseguir un trabajo con la compañía que hace ese sistema. Así que todo el sistema está corrupto y no tiene nada que ver con defender a los EEUU o proteger a los estadounidenses".

