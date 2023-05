https://sputniknews.lat/20230526/scott-ritter-enviar-los-f-16-a-ucrania-no-cambiara-nada-1139858887.html

Scott Ritter: Enviar los F-16 a Ucrania no cambiará nada

Según algunos informes, al menos un país de la OTAN (Polonia) ha empezado a entrenar pilotos, mientras que otros (Dinamarca, Portugal y Holanda) han indicado que están dispuestos a hacer lo mismo. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ningún país de la OTAN se han comprometido a proporcionar los propios F-16, lo que significa que desde el punto de vista de la capacidad de combate, hasta que esos aviones no lleguen a Ucrania, todo este debate es mucho ruido y pocas nueces. El entrenamiento de las tripulaciones ucranianas llevará meses, lo que significa que lo antes que cabría esperar que un F-16 pilotado por un ucraniano apareciera en los cielos de Ucrania sería a principios de 2024.Aunque el F-16 acabe entrando en combate del lado de Ucrania, la idea de que este avión, cuyo diseño básico data de la década de 1970, vaya a proporcionar a Ucrania algún tipo de ventaja que cambie las reglas del juego es absurda.Ucrania no recibirá nada parecido a la variante más moderna y capaz del F-16, sino aviones que han superado su vida útil para las fuerzas aéreas de la nación donante o la que venda sus aparatos; en resumen, aeronaves viejas con graves problemas de mantenimiento y un rendimiento limitado. En manos de un piloto experimentado, cabría esperar un modesto rendimiento en combate en un número limitado de perfiles de combate, incluido el combate aire-aire y el apoyo aéreo cercano.Pero los pilotos ucranianos que volarán estos aviones serán lo más alejado de pilotos experimentados de F-16 que uno pueda imaginar. Tendrán una experiencia mínima a la hora de probar las capacidades de rendimiento del F-16. Además, si Ucrania tuviera que formar a sus pilotos más experimentados, los que han pilotado MIG-29 o SU-27, la cuestión del rendimiento se agudizaría aún más: el F-16 es un avión completamente diferente desde el punto de vista de la aviónica, y los pilotos cuya memoria muscular esté ligada a los aviones de la era soviética estarán en clara desventaja frente a los pilotos menos experimentados que parten de cero.El Ejército ruso lleva preparándose para luchar contra el F-16 desde la década de 1970, cuando el avión se consideraba de vanguardia y se enfrentaba a los aviones soviéticos y a las capacidades de defensa aérea. Han pasado más de 40 años desde que el primer F-16 surcó los cielos de Europa, y desde entonces los especialistas soviéticos —y posteriormente rusos— en combate aéreo se han centrado singularmente en cómo derrotar al F-16 en combate. Mientras que un F-16 nuevo, equipado con el mejor armamento y aviónica que posee Estados Unidos y pilotado por un piloto experimentado, podría proporcionar a los rusos algunas sorpresas, el F-16 más antiguo, pilotado por militares ucranianos con poca experiencia en esta máquina, no lo hará. En resumen, los rusos derribarán fácilmente cualquier F-16 ucraniano que intente enfrentarse a Rusia en combate aéreo o proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas ucranianas.Y luego viene la cuestión del mantenimiento: el F-16 es un avión voluble, incluso en las mejores condiciones, que requiere un mantenimiento constante para mantener su capacidad operativa. Ucrania recibirá viejos F-16 que han superado su vida útil óptima. Estas aeronaves requerirán aún más mantenimiento para ponerlas a punto para el vuelo, un conjunto de capacidades que Ucrania no posee actualmente y nunca poseerá, dado el tiempo necesario para formar al personal de mantenimiento de aparatos familiarizado con el fuselaje, el motor y la aviónica.La aviación ucraniana ya cuenta con el SU-27, un avión con capacidades similares o superiores a las del F-16. La fuerza aérea rusa y su sistema de defensa aérea han reducido la capacidad de los SU-27 de tener un impacto significativo en el campo de batalla. La decisión de proporcionar a Ucrania aviones F-16 es puramente política, diseñada para crear la impresión de que Estados Unidos y sus aliados europeos están haciendo todo lo posible para dar a Ucrania una oportunidad de combate en su actual conflicto con Rusia.Pero el F-16 no es un arma mágica: cuando aparezca en Ucrania, no tendrá ningún impacto significativo en el propio campo de batalla.De hecho, su aparición podría suponer un problema para Ucrania, dado el hype que rodea a la aeronave. Es posible que Ucrania intente llevar a cabo las operaciones militares para las que no está preparada, creyendo erróneamente que el F-16 cambiará por sí solo las tornas de la batalla.Pero no será así. Lejos de ser un arma mágica, el F-16 es poco más que una píldora envenenada que provocará la muerte de muchos más soldados y tripulaciones ucranianas mientras Ucrania sigue librando una guerra contra Rusia que no puede ganar.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

