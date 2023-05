https://sputniknews.lat/20230527/por-que-biden-ha-tenido-que-salirse-temporalmente-de-la-casa-blanca-1139938370.html

¿Por qué Biden ha tenido que salirse temporalmente de la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se mudará durante cinco semanas a la residencia de Camp David, a las afueras de Washington D.C., para... 27.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-27T22:56+0000

2023-05-27T22:56+0000

2023-05-27T23:03+0000

internacional

joe biden

eeuu

casa blanca

política

seguridad

"Así que no hay sitio dónde ir en casa; dijeron que estaría fuera cinco semanas. Así que me voy a Camp David porque mi nieta se gradúa el domingo y es lo más cercano para poder ir a su graduación", explicó el presidente demócrata.La tarde del 22 de mayo, un sujeto identificado por la policía como Sai Varshith Kandula, de 19 años, estrelló un camión en una de las barreras de seguridad muy cerca de la Casa Blanca.El hombre fue detenido y acusado de amenazar de muerte, secuestrar o causar daños al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente o a un familiar, según un comunicado de la Policía de Parques, que tiene jurisdicción sobre la zona donde se encuentran las barreras golpeadas.El conductor también fue acusado de agresión con arma peligrosa, conducción temeraria de un vehículo y otros cargos penales. También se le acusó de llevar en el camión una bandera nazi.La ausencia de Biden de la Casa Blanca también se produce en medio de las negociaciones con los líderes republicanos en el Congreso sobre un aumento del techo de deuda del Gobierno federal.De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo antes del 5 de junio, el país no podrá pagar a sus acreedores lo que acarrearía consecuencias catastróficas para la economía estadounidense. El 26 de mayo, en su diálogo con la prensa, Biden dijo que las cosas pintan bien y afirmó estar optimista de que se llegue a un acuerdo pronto. "Espero que esta noche, antes de que den las doce, tengamos pruebas claras de que hemos llegado a un acuerdo. Pero está muy cerca, y soy optimista", comentó.

eeuu

