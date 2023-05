https://sputniknews.lat/20230530/lula-reflota-la-integracion-regional-en-un-momento-trascendental-para-suramerica-1140002347.html

Lula reflota la integración regional en un momento "trascendental" para Suramérica

La convocatoria de Lula a los exmiembros de la Unasur es "trascendental" para reflotar "una ruta de integración que fue desmantelada", dijo a Sputnik el... 30.05.2023, Sputnik Mundo

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva será el anfitrión de una cumbre de presidentes suramericanos que se desarrollará en el Palacio de Itamaraty —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores— en Brasilia este martes 30 de mayo.En el encuentro regional, además de Lula, participarán 10 jefes de Estado de los 12 países que conformaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benitez (Paraguay), Luis Arce (Bolivia), Nicolás Maduro (Venezuela), Guillermo Lasso (Ecuador), Irfaan Ali (Guyana), Chan Santokhi (Surinam). En el caso de Perú, en lugar de la presidenta Dina Boluarte, asistirá el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.En un diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Javier Calderón, aseguró que el hecho de que se reúnan los presidentes suramericanos después de casi una década "de suspensión o debilitamiento de la Unasur", es un "hecho importante y trascendental para la región".Para Calderón, "se puede esperar un mensaje de unidad para la región, de restablecimiento de una ruta de la integración que quedó disuelta luego del golpe de Estado contra Dilma Rousseff (2011-2016)".El experto consideró que también podría quedar sentada "una agenda práctica" en materia de integración, algo en lo que tanto Gustavo Petro como Alberto Fernández y el propio Lula han insistido.A pesar de que la convocatoria de Lula sirva para "reflotar" acuerdos mantenidos en la Unasur, el sociólogo hizo énfasis en la necesidad de que el encuentro sirva para "corregir las dificultades que originaron su propia debilidad".Por el contrario, el politólogo colombiano radicado en Brasil, Daniel Prieto, aseguró a Sputnik que la reunión será más flexible y no tan protocolar, por lo que se podría esperar "un horizonte para nuevos encuentros, de los que salga un modelo oficial de toma de decisiones en donde participen todos los estados miembros como bloque, ya sea de la Unasur o dentro del nombre que decidan otorgarle".Brasil: un protagonista regional e internacionalEl encuentro regional se da en medio de un mayor protagonismo de Brasil en la esfera regional e internacional. Lula da Silva fue el único representante suramericano que participó en calidad de invitado en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Siete (G7), celebrada en Japón.Meses atrás, el brasileño retornó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), luego de que el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023) retirara al país del foro en 2020.A su vez, Río de Janeiro será la sede de la próxima Cumbre de los jefes de Estado del G20 que tendrá lugar en 2024 y la ciudad amazónica de Belem acogerá la 30.ª edición de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), la primera reunión de esta magnitud que será celebrada en el país.Venezuela y una mayor apertura en la regiónLa participación en el evento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, —que no había asistido al encuentro de la CELAC en Buenos Aires—, da un mensaje a la región. Prieto atribuyó la inclusión de Venezuela a un cambio en la política exterior de Colombia y de Brasil, que han apostado "por una política de integración regional que no estuviera alineada ideológicamente con sus agendas internas".La estrategia adoptada es contraria a las políticas impulsadas durante los gobiernos del argentino Mauricio Macri (2015-2019) el colombiano Iván Duque (2018-2022) y Bolsonaro, que "optaron por apelar a sus políticas domésticas y cerrarle las puertas a la integración suramericana", sostuvo el politólogo.El sociólogo aseguró también que, de reconstruirse el bloque de países de la Unasur, la región "podría enviar un mensaje a EEUU y a la Unión Europea para que se destrabe la negociación entre la oposición venezolana y el Gobierno de Nicolás Maduro".Infraestructura energética de la región y paz, entre los temas destacadosEl encuentro busca reactivar la cooperación suramericana en áreas claves como la salud, el cambio climático, defensa, lucha contra transnacionales ilícitas e infraestructura y energía, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.Para Prieto, es posible esperar entonces que se aborden los "proyectos transnacionales de infraestructura, principalmente en el sector de los hidrocarburos y el sector eléctrico, fundamentales para la región", según manifestó Prieto.El analista remarcó además que el presidente brasileño "busca fondos económicos y financieros destinados a la adaptación climática", así como para "respuestas a riesgos de desastres".A los ojos de Prieto, y en línea con la postura que ha adoptado desde el inicio de su mandato, Lula trabajará en el encuentro regional sobre la promoción de la paz e insistirá en la creación de un ente mediador de conflictos internacionales, en donde habría un lugar destacado no solo para Brasil, sino para Suramérica.

