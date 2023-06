https://sputniknews.lat/20230601/asi-vuelan-los-flamencos-andinos-entre-cuatro-paises-para-conseguir-alimentos-1140096006.html

Así vuelan los flamencos andinos entre cuatro países para conseguir alimentos

Un equipo de investigadores del bioparque Vesty Pakos de La Paz, junto con otras instituciones, monitorean cada año la población de flamencos andinos en la... 01.06.2023, Sputnik Mundo

Un grupo de biólogos y voluntarios anillaron este año las patas de 480 pichones de flamencos en la laguna Colorada, departamento de Potosí (suroeste boliviano). De esta manera, pueden conocer las condiciones de salud, así como el derrotero que siguen las aves rosadas por Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En los últimos 20 años fueron registrados más de 8.000 ejemplares.Sputnik conversó con el biólogo Omar Rocha, director de Vesty Pakos. Explicó que en la región viven tres clases de flamencos: el andino, el de James y el chileno: "Estas tres especies cohabitan juntas en el mismo hábitat, pero no hay competencia entre ellas porque ingieren alimentos de diferente tamaño".El Programa de Conservación de Flamencos Altoandinos se desarrolla principalmente en la laguna Colorada, parte de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Se enfoca en la investigación de la especie andina (Phoenicoparrus andinus).Allí, durante los meses de verano las aves nidifican y tienen a sus crías. "Es un sitio único en el mundo donde se reproducen estas especies. Deben tener condiciones muy especiales para reproducirse, tanto a nivel de salinidad del agua como el tipo de alimentos disponibles", que consisten en algas, larvas, insectos, crustáceos, moluscos y peces pequeños que filtran en sus picos curvos.Rocha indicó que la laguna Colorada, por ejemplo, posee salares que emergen en diferentes puntos. En estos espacios hacen sus nidos, lejos de predadores como zorros y también humanos, que roban sus huevos para comerlos.Las comunidades indígenas cercanas también aprovechan la carne de los flamencos y utilizan su grasa roja, la cual tendría propiedades medicinales para quienes sufren de reuma o dolor de huesos.Amor de veranoLos flamencos anidan en esta zona de Potosí de noviembre a febrero. Luego, el clima se vuelve muy frío, al punto de que la laguna se congela a temperaturas de 20 grados bajo cero. Entonces ya no es posible conseguir alimento en las aguas y migran a regiones más templadas.Los anillos en las patas de los flamencos bolivianos fueron vistos en Argentina, Chile y Perú."Hemos recibido reportes de que se los ha encontrado en la laguna Pozuelos, inclusive en tierras bajas, como mar Chiquita y Melincué", en Argentina.En Chile divisaron estos flamencos en el salar de Atacama; en Bolivia en los lagos Uru Uru, Poopó, el parque nacional Sajama y hasta en el lago Titicaca, compartido con Perú.Además de seguir sus derroteros, el equipo de biólogos "toma muestras de sangre, realiza hisopados para conocer aspectos de su sanidad, comprobar que son animales sanos en vida silvestre, que están en buenas condiciones", comentó el director de Vesty Pakos, quien desde hace 30 años investiga a esta especie."Se toman la mayor cantidad de datos posibles del individuo, como datos biométricos, el tamaño del pico, del tarso, del ala, el peso. Así tenemos una buena base de datos para saber las condiciones de los pichones, que hasta los tres meses viven en la laguna Colorada", donde los anillan.Un ave resistenteTodos los inviernos también llegan flamencos a la laguna Alalay, en plena zona urbana de la ciudad de Cochabamba, a unos 380 kilómetros al sureste de La Paz. Este espejo de agua no se caracteriza justamente por su limpieza, lo cual hace suponer que las aves se exponen a enfermedades al recalar allí."A la laguna Alalay llega el flamenco chilensis [chileno], una especie que tiene distribución más amplia, también se alimentan de más ítems, por lo cual es un tanto diferente a los flamencos andinos", dijo Rocha.Y evaluó que "si la laguna está bastante eutrofizada [contaminada], los flamencos son muy resistentes. Pueden habitar lagunas cáusticas, eutrofizadas, porque tienen capacidad de eliminar elementos químicos o metales pesados rápidamente a través de las plumas", describió el biólogo, quien también es fundador del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.En cuanto a las condiciones de la laguna Colorada y otras de Potosí, "están muy bien conservadas. Allí se alimentan tranquilamente y desarrollan su comportamiento habitual".El director avistó otra amenaza en "el turismo intensivo y desordenado, que hace llegar a ciertas lagunas miles de turistas, que siempre quieren acercarse a las aves para sacar fotos, alterando el comportamiento de los flamencos en época de reproducción".También el desarrollo de grandes obras, como los proyectos energéticos, puede impactar en sus modos de vida.Rocha mencionó que en algunas zonas el ganado camélido, vacuno o porcino se mete en las lagunas donde tradicionalmente recalan estas aves, "lo cual puede generar cierto tipo de contaminación y afectar a los flamencos".El equipo técnico encargado del anillado y toma de muestras estuvo integrado por especialistas del Centro de Estudios de Biología Teórica y Aplicada (Biota) y del Forth Worth Zoo, de Texas, Estados Unidos, además del personal de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa.Rocha contó que también involucraron a jóvenes estudiantes de la comunidad de Quetena Chico, cercana a la laguna Colorada. Ellos ayudaron a arrear a los flamencos para realizarles los estudios, así también aprendieron a proteger mejor a estas aves.El Bioparque Municipal Vesty Pakos es un centro de custodia​ de fauna silvestre, ubicado en la ciudad de La Paz, la capital boliviana. Allí llegan animales de varias partes del país, heridos, en peligro o víctimas de traficantes. Además de brindarles la atención necesaria, este antiguo zoológico desarrolla actividades con la población dirigidas a generar conciencia sobre la protección de la fauna boliviana.

2023

