Biden sigue patrocinando el terrorismo: inyecta más dinero a Ucrania

El nuevo paquete es por 300 millones de dólares. Techo de deuda de EEUU: ¿un caramelo envenenado para el próximo presidente? EEUU ve la paja en el ojo... 01.06.2023, Sputnik Mundo

Biden sigue patrocinando el terrorismo: inyecta más dinero a UcraniaTras inyectar millones de dólares en equipo y asistencia financiera a Ucrania desde febrero de 2022, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de apoyo militar a su país aliado, en el marco del conflicto en Ucrania. Según el Pentágono, "este paquete de asistencia en seguridad incluye artillería, recursos antiblindaje y municiones", con decenas de millones de unidades de munición para armas cortas, con un valor de 300 millones de dólares.Techo de deuda de EEUU: ¿un caramelo envenenado para el próximo presidente?La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este miércoles un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico. El resultado final de la votación fue de 314 votos a favor y 117 en contra. Un total de 149 republicanos y 165 demócratas votaron a favor, mientras que 71 republicanos y 46 demócratas votaron en contra.EEUU ve la paja en el ojo australianoEl general australiano Angus Campbell, jefe de las fuerzas de defensa australianas, declaró ante el congreso que EEUU suspendió por un año la cooperación militar con el Regimiento Aéreo Especial de ese país porque un informe de 2020 exponía las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros.Campbell no comunicó al ministro de Defensa la situación hasta que fue resuelta. Australia fue llevada a Afganistán por EEUU y luego castigada por sus acciones. Si Washington se enterara de lo que está pasando en el territorio de Ucrania, la ayuda militar debería desaparecer.Argentina en busca de yuanesLa visita a China del ministro de economía argentino, Sergio Massa, en busca de capitales frescos que permitan estabilizar la situación económica argentina, ya está dando sus frutos. La gira busca obtener financiamiento para infraestructura, tanto en materia energética, como de transporte, y abrir una alternativa a la dependencia argentina al FMI.Sebastián Schulz, sociólogo argentino e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, comenta que "si Argentina no ha entrado en default y ha podido sostener las reservas del Banco Central, ha sido por los acuerdos con China. Y creo que en ese marco hay una mirada del Gobierno Nacional de que es necesario profundizar esta relación".Colombia y Venezuela firman importante acuerdoBogotá y Carcas firmaron en Brasilia un acuerdo bilateral para fortalecer la integración y cooperación en distintos campos fronterizos, como la economía y la seguridad regional. Asimismo, las partes buscarán un mejor manejo de las energías y la prevención de la minería ilegal que en su mayoría está bajo control de organizaciones criminales.El politólogo venezolano Walter Ortiz, apunta al respecto que "lo que estamos observando a partir de ahora, es ir de lo general y afianzar un conjunto de acciones binacionales que se han venido tomando. Pero no es sólo para el restablecimiento pleno del funcionamiento de la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y la Republica de Colombia, sino que se pueda avanzar en el desarrollo pleno de un esquema de intercambio en el ámbito económico".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

