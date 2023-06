https://sputniknews.lat/20230602/asesor-de-lula-da-silva-occidente-debe-tener-en-cuenta-las-preocupaciones-de-rusia-sobre-ucrania-1140144625.html

Asesor de Lula da Silva: Occidente debe "tener en cuenta" las preocupaciones de Rusia sobre Ucrania

Asesor de Lula da Silva: Occidente debe "tener en cuenta" las preocupaciones de Rusia sobre Ucrania

Occidente debería tener en cuenta las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad, en lugar de intentar debilitarla y provocar un conflicto aún mayor... 02.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-02T13:56+0000

2023-06-02T13:56+0000

2023-06-02T13:56+0000

🛡️ zonas de conflicto

celso amorim

ucrania

occidente

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🌍 europa

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/1d/1127541126_0:47:1453:864_1920x0_80_0_0_7e2d6758d866a0cf490dfd830fc14342.jpg

"No queremos una tercera guerra mundial. E incluso si no la tenemos, no queremos una nueva Guerra Fría (...) Hay que tener en cuenta todas las preocupaciones de los países de la región si se quiere la paz", declaró el alto funcionario, citado por The Financial Times.En este sentido, Amorim recordó la "estrategia" utilizada contra los alemanes tras la Primera Guerra Mundial, cuando el objetivo era debilitar a Berlín en el Tratado de Versalles. "Ya sabemos lo que pasó [después]", agregó.El político destacó también que la seguridad nacional es una de las principales preocupaciones de Moscú, refiriéndose al asedio y la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras.Amorim volvió a insistir en que las sanciones antirrusas tampoco son la mejor manera de resolver el conflicto en torno a Ucrania."Brasil cree que las sanciones rara vez son la mejor manera de avanzar. (...) Tienden a aislar al Estado (...), socavando su confianza en la comunidad internacional, que es importante para alcanzar acuerdos pacíficos", afirmó.El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, declaró en abril que EEUU y Europa deberían empezar a hablar sobre cómo alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, en lugar de alentar el conflicto. El mandatario también hizo un llamamiento a los países no implicados en las hostilidades para que asuman la responsabilidad de avanzar en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, así como de proporcionar a Rusia unas "condiciones mínimas" con el fin de poner fin al conflicto. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230601/a-occidente-no-le-interesa-avivar-el-conflicto-de-los-balcanes-distrae-la-atencion-de-ucrania-1140119176.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, celso amorim, ucrania, occidente, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🌍 europa