En México, el método para elegir al candidato presidencial tensiona al oficialismo y la oposición

Tanto los precandidatos de Morena como de la coalición Va por México polemizan públicamente cuestionando la transparencia que tendrán los procesos para elegir... 03.06.2023, Sputnik Mundo

Morena y Va por México se encuentran en un aguerrido enfrentamiento. Solo que esta vez, el partido gobernante de México y la coalición opositora conformada por el PAN, el PRI y el PRD no están peleando uno contra el otro, sino entre sus miembros de más alto nivel, y cada vez más publicamente. ¿El motivo? La metodología para elegir al candidato presidencial en las elecciones del 2024, y las críticas van desde que no hay condiciones que garanticen la transparencia del proceso hasta que las cúpulas quieren amarañarlos.En julio del 2021, a través de un comunicado, el entonces flamante presidente de Morena Mario Delgado anunciaba que la formación elegiría a su próximo candidato presidencial por medio de un sistema de encuestas a ciudadanos a lo largo del país. "El pueblo de México será quien elija al candidato del partido en el proceso electoral de 2024 mediante el método de encuesta", dijo en aquel momento Delgado.El método, que ya había sido utilizado a nivel federal para dirimir la interna entre Andrés Manuel Lopez Obrador y Marcelo Ebrard para la candidatura del PRD en el 2012, consiste en una serie de preguntas que pide al encuestado valorar distintas características de los precandidatos, y el que obtiene una mayor cantidad de puntos es el triunfador. En el 2012, se reportó en la prensa que el ahora canciller y su equipo no estuvieron de acuerdo con la elaboración de las preguntas, que creían beneficiaron a López Obrador, de gran poder en el partido. Según esos reportes, Ebrard decidió no elevar una protesta formal dentro del partido ni hacer pública su molestia.Pero esta vez, Ebrard, quien se encuentra por detrás de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en todas las encuestas por la candidatura de Morena, no se ha guardado su opinión y es cada vez más vocal sobre sus cuestionamientos al mecanismo electoral elegido, llegando a anunciar la pasada semana por redes sociales que propondría el próximo 5 de mayo una metodología distinta que garantizaría la unidad del partido y la transparencia de la selección.La sugestiva frase de Ebrard, insinuando que el método actual no asegura la transparencia, está respaldada por el sinfín de polémicas al interior de Morena que han generado las encuestas en los últimos años. La última de ellas ocurrió recientemente en el estado de Coahuila, que tendrá elecciones a gobernador esta próximo domingo 4 de junio, cuando el subsecretario de Seguridad y precandidato de Morena Ricardo Mejía acusó a la dirigencia guinda de arreglar el método de selección para beneficiar al senador Armando Guadiana, quien triunfara en la encuesta. Esta queja devino en la ruptura de Mejía con Morena y su postulación por el Partido del Trabajo, aliados de Morena, haciendo estallar la coalición en el estado y provocando una crisis que ha incluido todo tipo de artilugios del oficialismo para bajar a los candidatos.En los últimos días, hasta el propio presidente López Obrador se metió en el debate sobre el método para elegir el abanderado, minimizando los cuestionamientos de Ebrard y asegurando que la encuesta, que se realizaría antes del mes de septiembre, sería la manera de seleccionar al candidato ya que "funcionaba muy bien".¿Pero por qué el partido gobernante de México, que ha amasado en apenas unos años un nivel de poder institucional y político que no se veía desde la época de la hegemonía del PRI, no ha podido resolver esta cuestión de una manera más armoniosa y menos pública?Para César Morales Oyarbide, politólogo y especialista en políticas públicas por la Universidad de Chicago, el motivo de este agitado proceso de selección está en la naturaleza personalista del partido, fundado por López Obrador y que comenzó a competir electoralmente hace apenas un lustro.Para Morales Oyarbide, en la pelea por la elección de la metodología del candidato está no solo el debate por el abanderado morenista para el 2024, sino también sobre cómo se configurará el poder dentro de la formación una vez que López Obrador se vaya de Palacio Nacional."El dilema de la sucesión dentro del partido está implícito en el debate por la encuesta. Lo que por supuesto incluye la amenaza de rompimiento de Ebrard con Morena en caso de que pierda y considere que el proceso no fue transparente. Porque todos están viendo en qué lugar se acomodan en el partido una vez que López Obrador no tenga la centralidad que da ser presidente", añade.La oposición tampoco se pone de acuerdoLas cosas no están mucho mejor en la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, históricos adversarios que se vieron obligados a dejar atrás sus diferencias ideológicas y unirse para poder enfrentar el poderío electoral de Morena y López Obrador.A principio de año, Marko Cortés, líder nacional del PAN, anunció que el blanquiazul designaría al candidato presidencial de la alianza, mientras que el PRI haría lo propio con los abanderados para las gubernaturas en los dos bastiones que aún mantiene, el Edomex y Coahuila.El anunció sorprendió a sus socios del PRD, que manifestaron que no fueron consultados en dicha repartija, de la que habían quedado afuera de cualquier toma de decisión con respecto a los candidatos.Luego de esa polémica pasaron seis largos meses, donde mientras los precandidatos de Morena aprovechaban la alta exposición de sus cargos (jefa de Gobierno en el caso de Claudia Sheinbaum, canciller en el de Ebrard) para atraer atención sobre sus aspiraciones y recorrían el país hablando con votantes y líderes del partido, las dirigencias de la oposición no lograron ponerse de acuerdo siquiera en decidir los plazos ni cuál será el método de selección del candidato que enfrentará al abanderado morenista en el 2024.Hasta el día de hoy, dentro de la alianza se manejan dos opciones: una interna abierta entre los aspirantes panistas, y una encuesta similar a las realizadas controversialmente por Morena.Esta indecisión se rompió la semana pasada, cuando Cortés anunció una serie de requisitos que analizaba imponer para quienes buscaran la nominación opositora, incluyendo pedir un millón de firmas a los precandidatos."Quienes aspiren a la presidencia de la República deben contar con un mínimo de conocimiento social, de intención de voto y el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades", precisó Cortés.El anuncio provocó las críticas nuevamente del PRD, cuyo líder Jesús Zambrano sugirió que el mecanismo propuesto era anti-democrático y excluyente, pero también de varios precandidatos del PAN, que denunciaron que la jugada tenía como fin facilitar la candidatura del diputado Santiago Creel, un histórico del partido que busca ser el abanderado para los comicios del 2024 a base de ser el preferido de la cúpula panista.La senadora Lily Tellez, quien busca la candidatura por el PAN, dijo que la estrategia de Cortes era una "aduana" con el nombre de Santiago Creel. “¿Es justo que compitas y diseñes las reglas al mismo tiempo? Apelo a tu talante democrático, compitamos con piso parejo", disparó Téllez por Twitter.Harim Gutiérrez, analista político y profesor asociado del departamento de política y cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que estas indefiniciones y peleas internas son poco sorprendentes al considerarse la composición heterogénea del partido, sin que haya un liderazgo claro que pueda imponer sus criterios, como sí sucede en Morena."Esta es una ventaja clara del oficialismo, al tener un líder indiscutible con un poder de decisión que nadie cuestiona. Por el contrario, la oposición tiene varias cabezas, pero ninguna logra imponerse del todo. Y hasta hay personas por fuera de los partidos, como el empresario Claudio X González, que también busca tener su lugar en la oposición", explica a Sputnik el experto.Morales Oyarbide añade que la falta de cohesión de la oposición, que se refleja en una ausencia de propuestas más allá del rechazo a López Obrador, es responsable del desorden en el proceso de selección de su candidato presidencial."La unidad de la coalición es demasiado precaria, porque lo que los convoca es principalmente su oposición al gobierno, entonces esa falta de lazos y de una agenda en común termina permeando en todo su funcionamiento, dificultando llegar a acuerdos en tiempo y forma y que haya pautas de comportamientos internos claros que le den un mayor atractivo electoral", concluye.

