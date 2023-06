https://sputniknews.lat/20230603/las-orcas-se-rebelan-en-el-estrecho-de-gibraltar-los-que-somos-intrusos-somos-los-humanos-1140160052.html

Las orcas se "rebelan" en el Estrecho de Gibraltar: "los que somos intrusos somos los humanos"

En las últimas semanas un grupo de orcas se ha convertido en la pesadilla de las embarcaciones —especialmente las pequeñas, como veleros y yates— en el... 03.06.2023, Sputnik Mundo

ciencia

orcas

orca

animales

maltrato de animales

sociedad

medioambiente

portugal

méxico

Según la organización Orca Atlántica, en lo que va del 2023 han ocurrido 12 incidentes entre los cetáceos y los navíos, lo que ha movilizado a las autoridades de España y Portugal para intentar proteger a la gente que viaja en estos medios de transporte.No obstante, lo que hay que considerar es que las personas realmente están acercándose a un hábitat que no es suyo, lo que afecta la vida de estos animales, comenta en entrevista para Sputnik el doctor Lázaro Guevara, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Los avistamientosSi bien la mayor parte de los reportes sobre encuentros entre naves y cetáceos han tenido revuelo en medios de comunicación y redes sociales desde mayo de este año, y hasta se ha nombrado a una lideresa en el grupo de mamíferos marinos, el acercamiento de ellos con los humanos en esta región que divide a África de Europa ha aumentado desde mayo de 2020, cuando se registró el primer caso.De acuerdo con el estudio "Killer whales of the Strait of Gibraltar, an endangered subpopulation showing a disruptive behavior", publicado en la revista Marine Mammal Science en 2022, tan solo en 2020 fueron reportados 119 avistamientos de estos animales, pero solo 49 tuvieron contacto con los navíos."Se identificaron 31 orcas, de las cuales nueve interactuaron con embarcaciones divididas en dos grupos, aunque en ocasiones, estos dos fueron vistos [juntos] interactuando con navíos. El primer grupo estuvo formado por todos los ejemplares jóvenes: Gladis Gris, Gladis Negra y su hermana Gladis Peque; en algunas ocasiones Gladis Herbille, que es la madre de Gladis Negra y Gladis Peque, fue observada durante las interacciones, pero estuvo alejada de las embarcaciones", refiere el análisis realizado por expertos portugueses y españoles.La segunda agrupación estaba conformada por "Gladis Blanca y su descendiente, Gladis Filabres (nacida en 2017) junto con otras dos parientes: las hermanas de Gladis Blanca, Gladis Clara y Gladis Dalila. Una vez se identificó a Gladis Lamari durante una interacción, pero siempre se mantuvo separada del bote. Lamari es madre de Gladis Blanca, Gladis Clara y Gladis Dalila. Gladis Negra fue la única que presentó una lesión de origen desconocido y herida lacerante abierta en la cabeza", agrega el texto.Orca Atlántica expone que el número de interacciones de las orcas con las embarcaciones en 2021 fue de 197 episodios, cifra que aumentó en 2022 a 207 casos. A lo largo de la historia existen registros de acercamientos —en ocasiones muy violentos— entre estos delfines y los navíos.En el análisis publicado en Marine Mammal Science se retoman casos de los siglos XIX y XX donde los animales hundieron embarcaciones en el Océano Pacífico y más concretamente en el este de las Islas Galápagos, Ecuador.¿Por qué actúan de esa manera?La asociación Orca Atlántica señala que estos cetáceos saben cómo funcionan los transportes contra los que arremeten, debido a su gran inteligencia."Las orcas no confunden el timón con nada, saben qué es, cómo se mueve y qué efecto tiene al tocarlo. La velocidad del barco y la resistencia del timón hacen que persista en acción. Detener el movimiento, parar el motor y soltar el timón, hacia la pista, les provoca una bajada de interés, cesando la interacción, en la mayoría de las ocasiones", expone en su página web.Los expertos coinciden en que los factores por lo que se comportan así los cetáceos pueden ser diversos. Dos de las posibilidades más creíbles son que, al ser animales muy inteligentes y sociales, aprendieron el comportamiento de un integrante de su especie, replicándolo constantemente; este puede ser con el fin de conocer más a los humanos o realizar acciones similares al juego.La segunda está relacionada con una posible agresión contra uno de ellos. "Hay que recordar que están interactuando con humanos que pescan el mismo recurso para alimentarse, que es el atún. Tanto a nosotros como a ellos nos gusta el atún; es probable que hubiera una interacción negativa y eso provocó que la Gladis original empezará a acercarse más y todas las demás la siguieron", destaca Guevara.El especialista estima que, pese al aumento de los acercamientos entre los animales y las embarcaciones, es posible que disminuyan paulatinamente, cuando las orcas se aburran de repetir el comportamiento errático.Casos similares con otras especiesEn entrevista para Sputnik, la doctora en ecología marina y economía ambiental por la Universidad de York Andrea Sáenz-Arroyo expone que no solo las orcas pueden actuar contra los seres humanos, sino cualquier animal que se sienta amenazado.En el caso del mundo marino, un caso que fue muy peculiar es el de la ballena gris en las costas de Baja California, en el noroeste de México.La experta, quien hizo la traducción de ese texto publicado por la editorial Dover Publications Incorporation, comparte un fragmento de lo hallado por el especialista."Las víctimas mortales de la caza de ballenas en la costa y los bosques de sargazo gigante no son nada comparables con los accidentes que han sufrido quienes se dedican a capturar las hembras en las lagunas. No pasa ni un día sin que haya botes volcados o hundidos, tripulación golpes, cortes y, en muchos casos, extremidades rotas (...). Han ocurrido accidentes repetidos en los que los hombres han muerto instantáneamente o han recibido heridas mortales (...) si la lanza dirigida a la madre, el joven, en sus cabriolas, se interpone en el camino del arma y recibe la herida, en lugar de la víctima prevista, la madre en su frenesí perseguirá el bote y (tras) alcanzarlos los volcará con su cabeza o los hará pedazos con un golpe de sus poderosas aletas caudales", narra.En la actualidad, el comportamiento de estos cetáceos es muy distinto. "Ellas siguen nadando en las lagunas de Baja California. Son amistosas, como perritos de nueve metros. Actúan súper amorosas enseñándonos a su cría. Ante eso, la descripción del siglo XIX sobre ellas contrasta totalmente", destaca la también autora del libro Un mar de esperanza: Soluciones ciudadanas para un planeta sostenible (Taurus, 2022).El respeto por la faunaTanto Sáenz-Arroyo como Guevara hace énfasis en que debemos respetar la fauna, sea marina o perteneciente a cualquier otro ecosistema de nuestro planeta."En mi libro [Un mar de esperanza] está el caso de la costa de California. Ahí las nutrias se cazaron, los lobos también, pero ahora, con una sociedad más empática, ya están adaptados a nuestra vida y nosotros a las de ellos (...). Es una manera de revertir la relación que tenemos de agresiones con el medio marino y transitar a un vínculo de respeto y admiración", comenta la doctora en ecología marina.La experta recomienda acercarnos a leer más sobre el mundo marino e inculcar desde la niñez el conocer a las especies, visitarlas y cuidarlas."Hay que informarnos y elegir ver series sobre la naturaleza, comprar libros para entender mejor dónde vivimos", precisa.Mientras que el integrante del Instituto de Biología es enfático en que las noticias como la de las orcas Gladis en Gibraltar no deben preocupar a la población y causar un efecto negativo, como lo ocurrido tras el estreno de la película Tiburón (Steven Spielberg, Estados Unidos, 1975) que provocó, derivado del miedo y el desconocimiento, el acoso a esta especie."Esto tiene nombre, se llama especismo y es algo común en la sociedad. Ya no tiene cabida hoy en día; debemos respetar, valorar a las especies por el simple hecho de coexistir con nosotros. No importa el beneficio que pueda tener uno sobre ellos, sino solamente por el simple hecho de que están en nuestro planeta", concluye Guevara.

