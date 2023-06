https://sputniknews.lat/20230606/asi-es-el-dron-mq-9-reaper-que-la-india-quiere-comprar-a-eeuu-1140249318.html

Así es el dron MQ-9 Reaper que la India quiere comprar a EEUU

Así es el dron MQ-9 Reaper que la India quiere comprar a EEUU

La India estaría a punto de adquirir al menos 18 drones MQ-9 Reaper a Estados Unidos, luego de que las negociaciones para adquirir dicho armamento estuvieron... 06.06.2023

La primera vez que el país asiático usó este tipo de vehículos no tripulados fue en noviembre de 2020, cuando rentó dos unidades luego de un enfrentamiento fronterizo con China en la región de Ladakh.Con la próxima visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Washington el próximo 21 de junio, se espera que Nueva Delhi concrete la compra de al menos 18 drones MQ-9 Reaper como parte de un trato acordado hace tiempo, pero que permaneció inmóvil hasta ahora, según diversos informes.En un principio, el acuerdo consintió en la adquisición de 30 drones MQ-9 Reaper, los cuales se repartirían equitativamente entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de la India; no obstante, el número se habría reducido a 18 por lo que cada área mencionada recibiría seis piezas.Características del MQ-9 ReaperEste vehículo aéreo no tripulado es el primero en su tipo, de acuerdo con el exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el general T. Michael Moseley.Existe diferentes modelos, entre ellos el llamado Sea-Guardian (MQ-9B), una versión naval que la Marina india ha buscado en los últimos años para mejorar sus capacidades defensivas.El MQ-9 Reaper, también conocido como Predator B, fue desarrollado por las Fuerzas Aéreas estadounidense para trabajos de vigilancia aérea por un periodo extendido, ya que tiene una capacidad para mantenerse en el aire hasta por 27 horas. General Atomics está desarrollando una versión que permiten vuelos de 40 horas, especialmente para uso de los Marines estadounidenses. Se espera que a finales de 2023 este modelo ya esté en operaciones.El mayor de defensa asegura que el Predator tiene un rango operacional de cero a 1.524 kilómetros y puede viajar a una velocidad real de 240 nudos, la velocidad que alcanza un avión conectado a la masa del aire.El MQ-9 Reaper tiene un motor con una potencia de 950 caballos de fuerza en el eje (712 kW), con una capacidad para cargar hasta 1.746 kilos. Asimismo, cuenta con misiles de precisión guiada Hellfire, los cuales pueden alcanzar objetivos profundos en territorio enemigo y eliminar blancos de alto valor sin implicar tropas en tierra.Los creadores del MQ-9 Reaper afirman que este dron fue construido principalmente para misiones múltiples de inteligencia y trabajos de vigilancia y reconocimiento en tierra y mar.¿Dónde se ha usado el MQ-9 Reaper?Durante la guerra en Afganistán e Iraq emprendida por el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, este tipo de drones fueron usados para neutralizar a fuerzas antiestadounidenses catalogadas como "terroristas" por la Casa Blanca. Por ello, el Ejército de Estados Unidos enfrenta acusaciones por la muerte de varios civiles precisamente por el uso de estos vehículos aéreos. Entre los principales blancos que se la adjudican a los Predators están los asesinatos del fundador de Estado Islámico*, Abu Bakr al-Baghadi, y el jefe militar de Al-Qaeda*, Muhammad Atef.El general iraní Qasem Soleimani también fue abatido con este dron en enero de 2020.Apenas el pasado 14 de marzo, un dron estadounidense MQ-9 fue detectado por las Fuerzas Armadas rusas mientras realizaba un sobrevuelo sobre el Mar Negro, muy cerca de la península de Crimea y de la frontera con Rusia.Aviones de combate Su-27 detectaron el vuelo del dron, pero no realizaron ninguna maniobra defensiva, lo que puso en duda la eficacia de este vehículo no tripulado.¿Rusia tiene un equivalente al dron Predator?El Grupo Krondstadt de Rusia desarrolló un equivalente al MQ-9 Reaper llamado Orion, el cual se considera "un vehículo aéreo no tripulado de larga duración", que también se especializa en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de día y de noche.Orión tiene una capacidad de vuelo de 250 kilómetros y es capaz de detectar y destruir aviones gracias a sus municiones de precisión.*El Estado Islámico y Al-Qaeda son organizaciones terroristas prohibidas en Rusia

