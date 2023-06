https://sputniknews.lat/20230607/amenaza-para-el-crecimiento-economico-y-las-pensiones-espana-envejece-43-anos-en-una-decada-1140264176.html

¿Amenaza para el crecimiento económico y las pensiones? España envejece 4,3 años en una década

¿Amenaza para el crecimiento económico y las pensiones? España envejece 4,3 años en una década

La baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida conllevan el constante envejecimiento de la población, que afectará negativamente al mercado laboral y... 07.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-07T11:32+0000

2023-06-07T11:32+0000

2023-06-07T11:57+0000

españa

funcas

eurostat

banco de españa

💗 salud

📈 mercados y finanzas

pensiones

demografía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/07/1140298295_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50752ecc67b65058370e280c8029df84.jpg

Europa en general, y España y los países del sur del continente en particular, afrontan un desafío demográfico sin precedentes en su historia. Su población envejece a un ritmo imparable. La tendencia conjugada de cada vez tener menos hijos y vivir más años, acabará por generar una situación en la que la economía y las sociedades del bienestar se verán gravemente afectadas.De acuerdo a los últimos datos estadísticos disponibles de Eurostat, la edad media de los europeos a fecha 1 de enero de 2022 era de 44,4 años, tres puntos porcentuales más que el año anterior. O lo que es lo mismo, la mitad de la población tiene más de 44,4 años.En el caso de España, la edad media es de 45,1 años (la séptima mayor de la UE), pero envejece a un ritmo de 4,3 años por década (el segundo país que más rápido lo hace). Italia alberga la población más envejecida (48 años) y Portugal es el que más rápido envejece (4,7 años en la década 2012-2022). Solo Suecia muestra signos positivos, con una edad media de 40,8 años en 2012 y 40,7 en 2022.Así que, inevitablemente, los españoles nacidos en la época del llamado baby boom (entre 1965-1975) volverán a representar un gran espectro poblacional. Según el último estudio de proyecciones de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de 65 y más años supondrá en 2037 el 26% de la población de España.Tal estimación cabe inscribirla en el contexto de una tendencia global generalizada, pues según recoge la ONU en su informe World Social Report 2023, "se espera que el número de personas de 65 o más años en todo el mundo se duplique en las próximas tres décadas, alcanzando los 1.600 millones de personas en 2050".¿Economía y pensiones amenazadas?Ante esta situación de envejecimiento progresivo de la población activa, el Banco de España y la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) han expresado su preocupación, pues en teoría habrá de impactar en el mercado laboral y tal vez amenazar el crecimiento económico.En la UE, el denominado "ratio de dependencia de la población mayor" (la proporción entre los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) alcanzó en 2022 el 33%, según Eurostat. Es un porcentaje que ha crecido 5,9 puntos desde 2012. O lo que es lo mismo, ya solo hay tres trabajadores por cada jubilado. Y en España, donde la tasa de desempleo es la mayor de la UE, esas tres personas en edad de trabajar no lo hacen al 100%.La situación puede resolverse con un mayor volumen de trabajadores inmigrantes. Pero como alertan los expertos de Funcas, determinados perfiles podrían no terminar de cubrirse. Esto daría lugar a una "competencia internacional por el talento", en expresión de Raymond Torres, director del área de coyuntura económica de Funcas. De ahí la necesidad de activar otras estrategias además de la inmigración, como la mejora de la capacitación y la inclusión de todos los segmentos de la población activa, especialmente mujeres, jóvenes y trabajadores mayores."El envejecimiento poblacional sería aún más acusado de no ser por la expectativa de que los flujos migratorios netos hacia nuestro país sean positivos y relativamente elevados en los próximos años. Es preciso realizar un seguimiento continuo de la capacidad de las nuevas políticas migratorias para aliviar de manera efectiva los desajustes que se produzcan en el mercado laboral", escribe el Banco de España en su Informe Anual 2022.Menos población activaEl dato de la ratio de dependencia de la población mayor varía de un país a otro. Italia presenta el porcentaje más alto (37,5%) y Finlandia (37,4%) y Portugal (37,2%) le van a la zaga. En general, el número de la población en edad de trabajar disminuirá progresivamente en toda la UE.Las proyecciones apuntan a que el índice de dependencia se situará de media en el 57,1% en el año 2010. Para entonces, la edad media de la población europea será de 48,8 años si no se producen cambios en la fertilidad, la esperanza de vida o la inmigración, cambios que habrán de producirse de una manera u otra si se quiere mantener el sistema de bienestar.Menos nacimientos, mayor longevidadEn España la tasa de fecundidad en España es baja, 1,19 hijos por mujer. Además, la proporción de nacimientos de madres de 40 o más años se ha multiplicado por seis entre 1993 y 2021, y ahora supone un 10,7% del total de nacimientos (antes el 1,8%), según datos de Funcas.La esperanza de vida al nacimiento es en 2023 de 81,3 años para los hombres y de 86,4 para las mujeres. Según las proyecciones del INE, para 2071 será de 86 y 90 años, respectivamente. Esto significa que la población mayor será cada vez más vieja."Otro aspecto del envejecimiento de la población es el envejecimiento progresivo de la propia población de edad avanzada, ya que la importancia relativa de las personas de edad muy avanzada está creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otro segmento de edad de la población de la UE", explican los especialistas de Eurostat, que prevén que la proporción de personas de 80 o más años de la UE se multiplique por 2,5 veces entre 2022 y 2100, pasando del 6,1% al 14,6%.En Funcas se hace hincapié en mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo, así como en aumentar la productividad para hacer frente a los mayores costos asociados al cuidado de una población envejecida.

https://sputniknews.lat/20230330/el-parlamento-espanol-aprueba-la-nueva-reforma-de-pensiones-1137523779.html

https://sputniknews.lat/20230412/el-fmi-mejora-el-pronostico-para-espana-pero-la-tendencia-de-la-economia-a-5-anos-es-fragil-1138036361.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

funcas, eurostat, banco de españa, 💗 salud, 📈 mercados y finanzas, pensiones, demografía