El secretario de Seguridad ruso llama a cambiar "el régimen nazi de Kiev"

EEUU y el Reino Unido han creado un "régimen nazi en Kiev", declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev. Subrayó que Kiev es... 07.06.2023, Sputnik Mundo

Según sus palabras, la continuación de la crisis en torno a Ucrania no beneficia a nadie más que a EEUU. "En la actualidad, Washington ya ha puesto de rodillas a toda Europa forzándola a la sumisión. El objetivo es obtener el máximo beneficio para su propia economía, debilitando a la Unión Europea, que podría convertirse en uno de los centros de un mundo multipolar", añadió.Opinó que Kiev es solo una "herramienta en manos de Occidente y no hay guerra entre los pueblos de Rusia y Ucrania".La destrucción de la presa de Kajovka es un "atentado terrorista de Kiev" En cuanto a la destrucción de la presa hidroeléctrica de Kajovka, Pátrushev la calificó como otro atentado terrorista planeado por Kiev con el objetivo de destruir a la población civil y las infraestructuras civiles. "Las FFAA ucranianas llevan más de un año bombardeando Nóvaya Kajovka. Kiev realizó una descarga de agua a gran escala en la central hidroeléctrica del Dniéper, aguas arriba, y después realizó otro ataque a la central hidroeléctrica de Kajovka, predeterminando consecuencias aún más perjudiciales de la inundación", añadió Pátrushev. Agregó que "el régimen de Kiev es muy consciente del peligro que supone para la población la inundación de las tierras de Jersón, la amenaza que se cierne sobre la central nuclear de Zaporozhie y el riesgo de que el canal de Crimea septentrional se vuelva poco profundo. Los neonazis ucranianos están consiguiendo estos resultados".El sabotaje de los gasoductos Nord StreamEntre tanto, Occidente intenta eludir la pregunta de quién es exactamente el cliente y el ejecutor del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, afirmó Pátrushev. Continuó que fuentes independientes estadounidenses señalan específicamente la "implicación de EEUU y el Reino Unido en este ataque terrorista".El diario The Washington Post informó que las Autoridades estadounidenses supieron tres meses antes del ataque contra Nord Stream que Kiev planeaba un ataque encubierto con un pequeño grupo de buzos que dependían directamente del comandante de las fuerzas ucranianas. Según el periódico, los detalles del plan fueron recogidos por una agencia de inteligencia en Europa y entregados a la CIA estadounidense en junio de 2022. Los informes de la inteligencia europea fueron publicados en la red social Discord, supuestamente por el exmilitar estadounidense Jack Teixeira.

