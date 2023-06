https://sputniknews.lat/20230608/la-tauromaquia-repunta-en-espana-tanto-a-golpe-de-corridas-como-de-crueles-festejos-populares-1140305702.html

La tauromaquia repunta en España tanto a golpe de corridas como de crueles festejos populares

La celebración de espectáculos taurinos muestra una recuperación y supera los niveles previos a la pandemia. Los 1.546 festejos de lidia en plazas suponen un... 08.06.2023, Sputnik Mundo

La fiesta de los toros recupera terreno en España. Si bien la aceptación social de la cultura de la tauromaquia sigue lejos de épocas doradas, los datos proporcionados por el servicio de Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura y Deporte muestran un inequívoco aumento de la celebración de este tipo de espectáculos con animales. En 2022 se celebraron más eventos de este tipo que en 2019, último año antes de la pandemia.Por lo que respecta a los festejos taurinos que se ubican en plazas, es decir, aquellos con participación de toros, novillos, rejones o becerros, también en modalidades mixtas como el toreo cómico, el incremento registrado fue del 8,5% para un total de 1.546 eventos. Estos datos, que el citado ministerio obtiene a partir de la información facilitada por las comunidades y ciudades autónomas, suponen además un aumento de un 1098% y un 87,6%, respectivamente, en comparación a 2020 y 2021, años caracterizados por las cancelaciones de todo tipo con motivo de la pandemia del COVID-19.De esos 1.546 festejos, 412 fueron corridas de toros (el 26,6%) y 268, novilladas con picadores (17,3%). Por regiones, Castilla-La Mancha (365), Castilla y León (346), Andalucía (263) y Madrid (263) concentraron hasta el 79,1% de los eventos de lidia.En general, estas cifras no se alcanzaban desde 2017 y anticipan un contexto en el que, por ejemplo, los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid de 2023 asignan una financiación un 110% mayor (6,3 millones de euros) para este tipo de actos respecto al año anterior. De forma similar, en Castilla y León también se están subvencionando escuelas taurinas con dinero público.Auge de los festejos populares con torosAunque las cifras publicadas por el Ministerio de Cultura constatan un repunte de los festejos taurinos, su número todavía queda lejos del máximo registrado al inicio de la serie histórica, cuando en 2007 se registraron 3.651 celebraciones en plazas. De atenerse a ese número, el descenso en 2022 equivale al 57,6%.Pero los festejos en plazas no son los únicos con participación de toros. Las celebraciones populares en la vía pública e incluso en el mar siguen gozando de gran relevancia cuantitativa. Se organizan en los pueblos, se distinguen por su crueldad y la asistencia de público puede ser masiva y muy peligrosa. Hasta 23 personas murieron en España en 2022 durante estos eventos. Según datos de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) vertidos en su Informe Festejos 2022, este tipo de actos experimentaron un crecimiento considerable en muchos puntos del país en 2022, cuando tuvieron lugar 18.939 celebraciones populares."Esta cantidad da una idea del impresionante volumen de festejos y demuestra sin duda la gran presencia y el profundo arraigo de lo taurino a lo largo y ancho de la geografía española", afirman en AONET en el comunicado que acompaña al informe, donde detallan que se trata de una cifra récord, pues es superior al tope marcado en 2019 de 18.314.No obstante, se observa cierta disparidad numérica entre la AONET y el Ministerio de Cultura, pues la primera refleja una mayor cantidad de festejos de lidia (1.622) que el segundo (1.546). Además, la AONET consigna un incremento del 14% de todo tipo de celebraciones taurinas con respecto a 2019 en general.La geografía del maltratoPor celebraciones populares taurinas se entiende un tipo de encierros y prácticas, que pueden incluir hasta pirotecnia, en el que se acosa a los toros, que llegan a sufrir un estrés terrible e incluso la muerte.En cualquier caso, no todas las regiones españolas albergan por igual este tipo de eventos. No hay tauromaquia en las islas Canarias, las corridas fueron prohibidas en Cataluña en 2010 y son prácticamente inexistentes en Galicia y Asturias. Pero los festejos populares son otra cosa. Según la AONET, la Comunidad Valenciana es, con gran diferencia, la región del país donde mayor número se celebran: un total de 8.757 en 2022. El siguiente territorio es Aragón (2.179). Por provincias, claro, las valencianas Castellón (4.593) y Valencia (3215) lideran la lista.En el territorio levantino son característicos los correbous (encierros), los bous a la mar (en la costera Denia los toros alcanzan el puerto y acaban en el agua) y los toros embolados (se les prende fuego a las estopas untadas de grasa que les adhieren a los cuernos). El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que afirma que "los festejos taurinos son excepciones legales al maltrato animal", tradicionalmente denuncia la organización de este tipo de eventos.

