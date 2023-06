https://sputniknews.lat/20230609/polemica-por-un-puerto-chino-en-el-sur-argentino-la-oposicion-tiene-una-mirada-colonial-1140408122.html

Polémica por un puerto chino en el sur argentino: "la oposición tiene una mirada colonial"

Polémica por un puerto chino en el sur argentino: "la oposición tiene una mirada colonial"

Avanza el calendario electoral en Argentina y los dirigentes están atentos a los resultados para recopilar datos y así pronosticar con mayor certeza cómo les...

Polémica por un puerto chino en el sur argentino: "la oposición tiene una mirada colonial" Polémica por un puerto chino en el sur argentino: "la oposición tiene una mirada colonial"

El próximo domingo habrá elecciones a gobernador en tres provincias argentinas: Tucumán, San Luis y Mendoza. En esta última se definirán los candidatos al interior de cada espacio, ofreciendo una tendencia para los comicios generales.Facundo García, periodista de Mendoza, sostuvo que, según las encuestas, las elecciones “están bastante reñidas. El oficialismo de Cambia Mendoza tiene varios mandatos y puede renovarse o empiezar una etapa crepuscular. El candidato Alfredo Cornejo sabe jugar bien y es difícil que Luis Petri pueda ganarle la interna. Cornejo supo encarnar la lucha contra el populismo y Mendoza es una provincia donde no gana el peronismo”.Por su parte, desde Tucumán, conversó con Cara o Ceca el periodista Sebastián Pisarello, quien pronosticó que "se avizora un triunfo del peronismo y acá el escenario está claro para el lado del oficialismo con Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, el actual ministro del Interior. Una de las grandes disputas está en la Capital, San Miguel de Tucumán, gobernada por la oposición y donde es posible que regrese después de ocho años el oficialismo".Pisarello se refirió a la candidatura de Ricardo Bussi, hijo de un represor de la última dictadura y afín a sus ideas, que es además apoyado por el libertario Javier Milei. "La elección de Milei a Bussi generó polémica dentro de los propios libertarios porque es uno de los grandes exponentes de la casta. No solo por el pasado de su apellido, sino porque ha ocupado todos los cargos electivos que ha podido y se ha presentado varias veces a gobernador".Polémica por un puerto chino en el surEl gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, busca firmar un memorandum de entendimiento con una empresa de origen chino para construir un puerto y una planta de agroquimicos, en la ciudad de Rio Grande.Esta intención generó polémica con la oposición, al punto que la diputada nacional Mariana Zuvic, anunció que presentará una denuncia por que "no respeta los dispuesto en el artículo 124 de la Constitución que exige sea conocido por el Congreso” y porque “aborda facultades delegadas como las relaciones exteriores y la defensa nacional sin que dichas áreas hayan tomado la intervención de su competencia"."Los que salieron a oponerse van a Buenos Aires a quejarse de una decisión que es potestad de la propia provincia. Estos embates tienen más que ver con quedar bien con Estados Unidos que con el verdadero objetivo que tiene que haber, que es la industrialización y la creación de empleo. Tienen una mirada colonial", subrayó.

