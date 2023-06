https://sputniknews.lat/20230611/argentina-denuncia-injusta-y-desproporcionada-presencia-militar-britanica-en-las-islas-malvinas--1140433893.html

Argentina denuncia "injusta y desproporcionada" presencia militar británica en las Islas Malvinas

Argentina denuncia "injusta y desproporcionada" presencia militar británica en las Islas Malvinas

Con motivo del 194º aniversario del establecimiento del primer Gobierno en el archipiélago, autoridades argentinas reclamaron a través de un comunicado su... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T04:08+0000

2023-06-11T04:08+0000

2023-06-11T04:39+0000

américa latina

argentina

islas malvinas

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/17/1127227995_0:46:1601:946_1920x0_80_0_0_33266b79da99be26cc7409e006576cbe.jpg

"La República Argentina reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de su territorio nacional, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para dar una solución definitiva a esta situación colonial", dice el comunicado dado a conocer este sábado 10 de junio por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.Un 10 de junio pero de 1829, las Provincias Unidas del Río de la Plata —nombre del Estado argentino tras su emancipación del Imperio español— establecieron la administración del territorio isleño, encabezada por Luis Vernet. Pero apenas cuatro años después, el entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda invadió el territorio, deponiendo a las autoridades argentinas y enviando al exilio a sus habitantes. Desde ese momento, Argentina ha reclamado que el territorio se le sea devuelto, sin que el Reino Unido acepte siquiera entablar negociaciones sobre las islas, una rémora de su pasado colonial.En el comunicado, la Cancillería argentina, encabezada por Santiago Cafiero denuncia que "el Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios que la Argentina ha protestado enérgicamente y que constituyen un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales"."Como parte de la militarización británica en el Atlántico Sur, recientemente el Reino Unido ha introducido fuerzas de seguridad de terceros actores en las islas, lo que la Argentina ha protestado enérgicamente ya que constituye un apartamiento deliberado de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales", añade.La nota indica que la presencia militar británica contradice además la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.La cancillería indica que la negativa británica a cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte de Reino Unido. "Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables -que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente", señalan.En consecuencia, indica el comunicado, el derecho a la libre determinación no resulta aplicable a la cuestión de las Islas Malvinas, y recuerda que la comunidad internacional "ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible".Más adelante, la cancillería afirma que todos los gobiernos demócraticos de la Argentina han rechazado el recurso a la fuerza y se han mostrado continuamente dispuestos a la negociación bilateral como medio para alcanzar una solución pacífica de la controversia.La nota rememora que en marzo de este año el canciller argentino Santiago Cafiero transmitió a su par británico, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, James Cleverly, una propuesta para reanudar negociaciones por la soberanía en la Cuestión Malvinas e invitó a concretar una reunión para concertar la agenda de negociaciones en la sede de Naciones Unidas; sin embargo, alegan no hay disposición por parte de Reino Unido.

https://sputniknews.lat/20230608/que-hay-detras-de-la-nueva-y-controvertida-constitucion-de-las-islas-malvinas-1140365488.html

https://sputniknews.lat/20230403/vamos-a-recuperar-nuestras-islas-alberto-fernandez-recuerda-la-guerra-de-las-malvinas-1137650736.html

https://sputniknews.lat/20230407/un-streamer-argentino-viajo-a-malvinas-y-experimento-la-hostilidad-britanica--video-1137867716.html

argentina

islas malvinas

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, islas malvinas, reino unido