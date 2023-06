https://sputniknews.lat/20230613/lula-da-silva-reafirma-su-autonomia-ante-las-presiones-de-la-union-europea-1140523196.html

Lula da Silva reafirma su autonomía ante las presiones de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea visitó Brasil y Argentina para avanzar en negociaciones con el Mercosur y fortalecer las relaciones pero Lula Da Silva rebatió los intentos de condicionamiento. Por otra parte, la inseguridad argentina es acuciante, pero faltan políticas efectivas y duraderas. Hablamos con el especialista Marcelo Saín

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se encuentra realizando una gira por Latinoamérica que incluye a Brasil, Argentina, Chile y México para discutir las relaciones con el continente y avanzar en el acuerdo con el Mercosur.El presidente argentino Alberto Fernández la recibió en su despacho y sostuvo en conferencia de prensa que debatieron sobre la alianza con Sudamérica y la posibilidad de que empresas europeas tengan mayor participación en el sector energético."Además, discrepó al decir que no compartía el criterio respecto de resolver el conflicto en Ucrania solo mediante vía militar y respaldando las ambiciones de Kiev. Dijo que se necesita más diplomacia y menos guerra", subrayó.Inseguridad y políticas públicas en ArgentinaLa inseguridad es un flagelo que azota a los argentinos y está entre los temas que más les preocupan. En este contexto, afloran los discursos punitivistas de aumentar las penas, bajar la edad de inimputabilidad y dar más libertad a los oficiales para usar las armas en enfrentamientos con delincuentes.Marcelo Saín, exministro de la provincia de Santa Fe, dijo en Cara o Ceca que "en ningún espacio político se está discutiendo qué hacer con la policía y el narcotráfico"."A nivel federal, desde que Mauricio Macri hizo la última reforma policial, donde se trasladaron oficiales federales a la Ciudad de Buenos Aires, no se tiene más el control de seguridad preventiva en la calle. ¿Cuál es su agenda ahora? Debería ser la criminalidad compleja, pero no hay tal política", agregó."Si cerca del 50% de los presos está con prisión preventiva y mezclado con los que tienen condena firme, dejás adentro a muchos que deberían transitar el proceso afuera. Ahí hay una pena anticipada. Además, a los delincuentes comunes hay que diferenciarlos de los de “alto perfil”, que manejan empresas criminales. No puede ser que dirijan una organización criminal desde la cárcel", concluyó.

